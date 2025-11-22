Fizz LigaLukács DánielKisvárdaPuskás Akadémia

Az NB I-be is csúnyán beleharaptak az írek, Rossi felfedezettje azért robog tovább

Ahogy arra sajnos számítani lehetett, drámaian megcsappant az érdeklődés a labdarúgó NB I iránt. Már pénteken, Győrben is kevés volt a néző, a Puskás Akadémia–Kisvárda meccsen pedig akár egyesével is összeszámolhattuk a szurkolókat. A hazaiak Marco Rossi felfedezettje, Lukács Dániel két góljával nyertek 2-0-ra, a válogatott játékos már kilenc gólnál jár a Fizz-liga 2025/26-os idényében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 15:41
Családias hangulatban kezdődött a Puskás Akadémia-Kisvárda meccs.
Családias hangulatban kezdődött a Puskás Akadémia-Kisvárda meccs Forrás: Kisvárda FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hete, amikor a csapat még a Konferencialigában mentelt és az FTC-t fogadta az NB I-ben, szűkösnek bizonyult az ETO Park. Pénteken a ZTE elleni NB I-es meccset aztán kevesebben mint kétezren szenvedték végig. Felcsúton még drámaibb volt a helyzet. Igaz, a Pancho Arénában elvétve van telt ház, de a Puskás Akadémia–Kisvárda mérkőzésen legfeljebb kétszázan lehetettek jelen.

Lukács Dániel két gólt szerzett a Puskás Akadémia-Kisvárda meccsen. Kevés volt a néző az NB I-es meccsen
Lukács Dániel két gólt szerzett a Puskás Akadémia-Kisvárda meccsen. Kevés volt a néző az NB I-es meccsen Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Miért maradnak el a nézők az NB I-es meccsekről?

Két magyarázat kínálkozik az érdektelenségre:

  • A hirtelen téliesre fordult időjárás.
  • És persze az, hogy a szurkolóknak az írek elleni vereség miatt elegük lett a magyar futballból.

Lukács Dániel folytatja a gólgyártást

Ha nem is tartotta kibírhatatlan nyomás alatt a Kisvárda kapuját, a Puskás Akadémia játszott fölényben az első félidőben. A felcsútiak két szép megmozdulásnak köszönhetően szereztek vezetést. A 40. percben Maceiras szépen játszott magát tisztára a jobb oldalon, majd ballal mesterien ívelte a labdát Lukács Dániel fejére, aki úgy 13 méterről okosan bólintott a bal alsóba. Hornyák Zsolt együttese ezzel a találattal vezetett 1-0-ra a szünetben.

A második félidő hasonló játékot hozott. A Kisvárdának is akadtak lehetőségei, de Lukács Dániel újabb góljával a Pukás Akadémia 2-0-ra nyert.

Lukács Dániel már kilenc gólnál tart a bajnokságban, egy találatra megközelítette a góllövőlistán tíz góllal éllovas Varga Barnabást.

 

NB I, 14. FORDULÓ:

ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)

szombat:
Puskás Akadémia FC–Kisvárda 2-0 (1-0), gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00 (tv: M4 Sport)
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30 (tv: M4 Sport)

vasárnap:
Paksi FC–Újpest FC 16.00 (tv: M4 Sport)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.