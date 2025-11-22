Az NB I-be is csúnyán beleharaptak az írek, Rossi felfedezettje azért robog tovább

Néhány hete, amikor a csapat még a Konferencialigában mentelt és az FTC-t fogadta az NB I-ben, szűkösnek bizonyult az ETO Park. Pénteken a ZTE elleni NB I-es meccset aztán kevesebben mint kétezren szenvedték végig. Felcsúton még drámaibb volt a helyzet. Igaz, a Pancho Arénában elvétve van telt ház, de a Puskás Akadémia–Kisvárda mérkőzésen legfeljebb kétszázan lehetettek jelen.

Lukács Dániel két gólt szerzett a Puskás Akadémia-Kisvárda meccsen. Kevés volt a néző az NB I-es meccsen Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Miért maradnak el a nézők az NB I-es meccsekről?

Két magyarázat kínálkozik az érdektelenségre:

A hirtelen téliesre fordult időjárás.

És persze az, hogy a szurkolóknak az írek elleni vereség miatt elegük lett a magyar futballból.

Lukács Dániel folytatja a gólgyártást

Ha nem is tartotta kibírhatatlan nyomás alatt a Kisvárda kapuját, a Puskás Akadémia játszott fölényben az első félidőben. A felcsútiak két szép megmozdulásnak köszönhetően szereztek vezetést. A 40. percben Maceiras szépen játszott magát tisztára a jobb oldalon, majd ballal mesterien ívelte a labdát Lukács Dániel fejére, aki úgy 13 méterről okosan bólintott a bal alsóba. Hornyák Zsolt együttese ezzel a találattal vezetett 1-0-ra a szünetben.

A második félidő hasonló játékot hozott. A Kisvárdának is akadtak lehetőségei, de Lukács Dániel újabb góljával a Pukás Akadémia 2-0-ra nyert.

Lukács Dániel már kilenc gólnál tart a bajnokságban, egy találatra megközelítette a góllövőlistán tíz góllal éllovas Varga Barnabást.