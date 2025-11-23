Hat magyarral kezdett, középpályása remeklésének köszönhetően okozott nagy meglepetést az Újpest

Új időszámítás kezdődött a vendégcsapat életében. A válogatott szünet előtt még Damir Krznar vezetésével szenvedett 3-0-s vereséget az ETO FC ellen az Újpest FC, amely ezt követően menesztette a vezetőedzőjét. Az utód megbízott edzőként Bodor Boldizsár lett, ő pedig alaposan felforgatta a csapatot. Az NB I 14. fordulójának vasárnapi, Paksi FC elleni találkozóján hat magyar játékossal állt ki az Újpest, amely Krznar idejében volt, hogy csak eggyel.

Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását. Fotó: MTI/Purger Tamás

Matko-góllal előnyben az Újpest FC

A forduló előtt listavezető paksiak a Debrecen szombati sikere miatt a második helyről várhatták a vasárnapi bajnokit, amelynek elején máris felcsendült a gólzene a paksi stadionban. A gólöröm azonban korai volt: a 17 éves csatár, Galambos János lesen volt, mielőtt a kapuba lőtt a 8. percben, így utóbb érvénytelenítették a találatát. Kicsit később, a 18. percben Hinora Kristóf próbálkozott a büntetőterületen belül, de lapos lövése nem talált kaput. Hamarosan Zeke Márió lőtt kevéssel fölé.

Amint az a futballban gyakran megesik, a kihagyott helyzeteknek meglett az ára. A 23. percben Horváth Krisztofer átadása után Aljosa Matko közvetlen közelről a kapuba passzolt, megszerezve a vezetést a vendéggárdának (0-1). Ez volt Matko idénybeli nyolcadik bajnoki találata – nem mondhatni, hogy a szlovén támadó érdemtelenül maradt légiósként is a csapatban.

A gól után is volt még lehetősége az Újpestnek, a 38. percben – az ugyancsak Horváth indítása után meglóduló – Giorgi Beridze tört ki ígéretes helyzetben, ám belevezette a kapusba a labdát. Hamarosan egy ellentámadás végén Matko bombázott fölé. A rendes játékidő ráadásában Vécsei Bálint próbálkozott még távolról, de ez már nem változtatott az álláson: az Újpest 1-0-s vezetéssel mehetett szünetre.

A kihagyott büntető is belefért

A térfélcsere után nagy esélyt kapott az Újpest arra, hogy még inkább ellépjen ellenfelétől: a Horváth Krisztofertől kapott labdával Beridze lódult meg, őt viszont a hazai kapus, Kovácsik Ádám buktatta a tizenhatoson belül – tizenegyest kaptak a lila-fehérek! Beridze büntetőjét Kovácsik védte, a kipattanót nem jól találta el Tajti Mátyás, az érkező Matko pedig már csak az oldalhálót találta el. Semmi nem dőlt el tehát.