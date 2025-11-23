Hat magyarral kezdett, középpályása remeklésének köszönhetően okozott nagy meglepetést az Újpest

Új időszámítás kezdődött a vendégcsapat életében. A válogatott szünet előtt még Damir Krznar vezetésével szenvedett 3-0-s vereséget az ETO FC ellen az Újpest FC, amely ezt követően menesztette a vezetőedzőjét. Az utód megbízott edzőként Bodor Boldizsár lett, ő pedig alaposan felforgatta a csapatot. Az NB I 14. fordulójának vasárnapi, Paksi FC elleni találkozóján hat magyar játékossal állt ki az Újpest, amely Krznar idejében volt, hogy csak eggyel.
Matko-góllal előnyben az Újpest FC
A forduló előtt listavezető paksiak a Debrecen szombati sikere miatt a második helyről várhatták a vasárnapi bajnokit, amelynek elején máris felcsendült a gólzene a paksi stadionban. A gólöröm azonban korai volt: a 17 éves csatár, Galambos János lesen volt, mielőtt a kapuba lőtt a 8. percben, így utóbb érvénytelenítették a találatát. Kicsit később, a 18. percben Hinora Kristóf próbálkozott a büntetőterületen belül, de lapos lövése nem talált kaput. Hamarosan Zeke Márió lőtt kevéssel fölé.
Amint az a futballban gyakran megesik, a kihagyott helyzeteknek meglett az ára. A 23. percben Horváth Krisztofer átadása után Aljosa Matko közvetlen közelről a kapuba passzolt, megszerezve a vezetést a vendéggárdának (0-1). Ez volt Matko idénybeli nyolcadik bajnoki találata – nem mondhatni, hogy a szlovén támadó érdemtelenül maradt légiósként is a csapatban.
A gól után is volt még lehetősége az Újpestnek, a 38. percben – az ugyancsak Horváth indítása után meglóduló – Giorgi Beridze tört ki ígéretes helyzetben, ám belevezette a kapusba a labdát. Hamarosan egy ellentámadás végén Matko bombázott fölé. A rendes játékidő ráadásában Vécsei Bálint próbálkozott még távolról, de ez már nem változtatott az álláson: az Újpest 1-0-s vezetéssel mehetett szünetre.
A kihagyott büntető is belefért
A térfélcsere után nagy esélyt kapott az Újpest arra, hogy még inkább ellépjen ellenfelétől: a Horváth Krisztofertől kapott labdával Beridze lódult meg, őt viszont a hazai kapus, Kovácsik Ádám buktatta a tizenhatoson belül – tizenegyest kaptak a lila-fehérek! Beridze büntetőjét Kovácsik védte, a kipattanót nem jól találta el Tajti Mátyás, az érkező Matko pedig már csak az oldalhálót találta el. Semmi nem dőlt el tehát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!