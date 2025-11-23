NB IPaksi FCÚjpest FC

Hat magyarral kezdett, középpályása remeklésének köszönhetően okozott nagy meglepetést az Újpest

Megbízott vezetőedzője, Bodor Boldizsár irányításával elsőre győzni tudott a fővárosi csapat. Az Újpest FC a Paksi FC vendégeként nyert 3-1-re az NB I 14. fordulójának vasárnapi játéknapján. A vendégcsapat hat magyar labdarúgóval kezdve érte el a sikert, és sokat köszönhet a három gólpasszt kiosztó középpályásnak, Horváth Krisztofernek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 17:55
Horváth Krisztofer (balra) három gólpasszal járult hozzá az Újpest FC sikeréhez. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Új időszámítás kezdődött a vendégcsapat életében. A válogatott szünet előtt még Damir Krznar vezetésével szenvedett 3-0-s vereséget az ETO FC ellen az Újpest FC, amely ezt követően menesztette a vezetőedzőjét. Az utód megbízott edzőként Bodor Boldizsár lett, ő pedig alaposan felforgatta a csapatot. Az NB I 14. fordulójának vasárnapi, Paksi FC elleni találkozóján hat magyar játékossal állt ki az Újpest, amely Krznar idejében volt, hogy csak eggyel.

Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását
Krznar menesztése után Bodor Boldizsár vette át az Újpest FC irányítását. Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Matko-góllal előnyben az Újpest FC

A forduló előtt listavezető paksiak a Debrecen szombati sikere miatt a második helyről várhatták a vasárnapi bajnokit, amelynek elején máris felcsendült a gólzene a paksi stadionban. A gólöröm azonban korai volt: a 17 éves csatár, Galambos János lesen volt, mielőtt a kapuba lőtt a 8. percben, így utóbb érvénytelenítették a találatát. Kicsit később, a 18. percben Hinora Kristóf próbálkozott a büntetőterületen belül, de lapos lövése nem talált kaput. Hamarosan Zeke Márió lőtt kevéssel fölé.

Amint az a futballban gyakran megesik, a kihagyott helyzeteknek meglett az ára. A 23. percben Horváth Krisztofer átadása után Aljosa Matko közvetlen közelről a kapuba passzolt, megszerezve a vezetést a vendéggárdának (0-1). Ez volt Matko idénybeli nyolcadik bajnoki találata – nem mondhatni, hogy a szlovén támadó érdemtelenül maradt légiósként is a csapatban.

A gól után is volt még lehetősége az Újpestnek, a 38. percben – az ugyancsak Horváth indítása után meglóduló – Giorgi Beridze tört ki ígéretes helyzetben, ám belevezette a kapusba a labdát. Hamarosan egy ellentámadás végén Matko bombázott fölé. A rendes játékidő ráadásában Vécsei Bálint próbálkozott még távolról, de ez már nem változtatott az álláson: az Újpest 1-0-s vezetéssel mehetett szünetre.

 

A kihagyott büntető is belefért

A térfélcsere után nagy esélyt kapott az Újpest arra, hogy még inkább ellépjen ellenfelétől: a Horváth Krisztofertől kapott labdával Beridze lódult meg, őt viszont a hazai kapus, Kovácsik Ádám buktatta a tizenhatoson belül – tizenegyest kaptak a lila-fehérek! Beridze büntetőjét Kovácsik védte, a kipattanót nem jól találta el Tajti Mátyás, az érkező Matko pedig már csak az oldalhálót találta el. Semmi nem dőlt el tehát.

Az Újpestet nem törték meg a kihagyott helyzetek. Az 57. percben újfent Horváth továbbított, ezúttal Tajtinak, aki 17 méterről a hálóba bombázott. Ezzel már tényleg 2-0-ra vezettek a vendégek.

A folytatásban Böde Dániel és Osváth Attila fejesét is védte Banai Dávid, megőrizve az újpestiek kétgólos fórját. Ebből hamarosan három lett, a 75. percben Horváth önzetlen passza után Matko talált az üres kapuba (0-3). 

Böde révén a 84. percben ugyan még szépített a Paks, ám a meccset az Újpest nyerte meg 3-1-re. Idénybeli hetedik hazai bajnokiján (három-három siker és döntetlen után) először kapott ki a Paks. 

Meglepő, váratlan, de a vasárnapi kilencven perc alapján abszolút megérdemelt győzelmet könyvelhettek el a vendégek.

Az NB I 14. fordulójának eredményei

ETO FC–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)
Puskás Akadémia–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 783 néző, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debrecen–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző, v.: Antal; gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., 11-esből)
Ferencváros–Nyíregyháza 1-3 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző, v.: Bognár; gól: Gruber (83., 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)
Paksi FC–Újpest FC 1-3 (0-1), Paks, Paksi FC Stadion, v.: Rúsz; gól: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)
Később:
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása itt látható!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

