Európai Műsorsugárzók UniójaspanyolországIzraeleurovíziós dalfesztiválEBU

Ismét csúcsra járatják az Izrael-ellenességet

Spanyolország, Hollandia, Szlovénia és Írország is a művészet fölé helyezi az Izrael-ellenességet. Miután az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) közgyűlése úgy határozott, hogy fenntartja Izrael részvételi jogát az Eurovíziós Dalfesztiválon, több ország bejelentette távozását az egyre inkább önmaga paródiájába forduló versengéstől.

Munkatársunktól
2025. 12. 05. 6:38
Illusztráció (Forrás: AFP)
Teljes a káosz az Eurovíziós Dalfesztivál kulisszái mögött. Ami a zenéről és a kultúráról kellene, hogy szóljon, az mára a nagypolitika és a diplomáciai csatározások színterévé silányult.

A kultúra összeköt, de „nem minden áron” – nyilatkozta Taco Zimmerman, a holland AvroTros vezérigazgatója, miután országa otthagyta az Eurovíziós Dalfesztivált
A kultúra összeköt, de „nem minden áron” – nyilatkozta Taco Zimmerman, a holland AvroTros vezérigazgatója, miután országa otthagyta az Eurovíziós Dalfesztivált (Fotó: AFP)

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) Genfben megtartott 95. közgyűlésén az a döntés született, hogy Izrael továbbra is teljes jogú tagja marad a versenynek, dominóeffektust váltott ki a nyugat-európai közmédiák körében – számol be róla a Huffington Post.

A Spanyolország által vezetett, Izrael kizárását követelő országcsoport diplomáciai vereséget szenvedett, miután az EBU vezetése technikai manőverekkel megakadályozta, hogy a tagállamok közvetlenül szavazhassanak a zsidó állam tagságának felfüggesztéséről. 

A közgyűlés végül 738 támogató szavazattal, 264 ellenében és 120 tartózkodás mellett fogadott el egy olyan csomagot, amely nem érintette Izrael státuszát.

A reakció nem maradt el. A spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE beváltotta hónapokkal ezelőtti fenyegetését. Mivel Spanyolország az úgynevezett „Öt Nagy” (Big Five) ország egyike, akik a legnagyobb anyagi hozzájárulást biztosítják a fesztiválnak, távozásuk érzékeny veszteség a szervezetnek. A spanyolok azonban nem álltak meg versenyzőjük visszahívásánál: a május 12-re és 14-re tervezett elődöntőket, valamint a május 16-i bécsi finálét sem tűzik műsorra.

Emlékezetes, a versenyt azért rendezi Ausztria, mert a legutóbbi kiírást ők nyerték, éppen Izrael előtt, akit a közönségszavazatok repítettek a második helyre.

A spanyol példát azonnal követte három másik ország is. Hollandia (AVROTROS), Szlovénia (RTV Slovenija) és Írország (RTÉ) is hivatalossá tette: nem kívánnak asszisztálni Izrael szerepléséhez. A kilépők sora ráadásul tovább bővülhet, hiszen Belgium és Izland közmédiái is jelezték, fontolgatják a bojkottot, döntésük a napokban várható. 

A kultúra összeköt, de „nem minden áron” – indokolták döntésüket a hollandok.

A 2026-os bécsi Eurovíziós Dalfesztivál így csonka, politikai botrányoktól hangos rendezvénynek ígérkezik. Idén még 37 ország indult, ám a mostani kilépési hullám után kérdéses, hogy a verseny képes lesz-e megőrizni korábbi presztízsét és egységét, vagy végleg az aktuálpolitikai csatározások áldozatává válik. Az mindenesetre világossá vált, hogy Európában egyre nagyobb az a tábor, amely szinte bármit képes feláldozni az Izrael-ellenesség oltárán, meglehetősen szomorú képet mutatva ezzel a kontinensen uralkodó állapotokról.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

