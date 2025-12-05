Ismét csúcsra járatják az Izrael-ellenességet

Teljes a káosz az Eurovíziós Dalfesztivál kulisszái mögött. Ami a zenéről és a kultúráról kellene, hogy szóljon, az mára a nagypolitika és a diplomáciai csatározások színterévé silányult.

A kultúra összeköt, de „nem minden áron” – nyilatkozta Taco Zimmerman, a holland AvroTros vezérigazgatója, miután országa otthagyta az Eurovíziós Dalfesztivált (Fotó: AFP)

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) Genfben megtartott 95. közgyűlésén az a döntés született, hogy Izrael továbbra is teljes jogú tagja marad a versenynek, dominóeffektust váltott ki a nyugat-európai közmédiák körében – számol be róla a Huffington Post.

A Spanyolország által vezetett, Izrael kizárását követelő országcsoport diplomáciai vereséget szenvedett, miután az EBU vezetése technikai manőverekkel megakadályozta, hogy a tagállamok közvetlenül szavazhassanak a zsidó állam tagságának felfüggesztéséről.

A közgyűlés végül 738 támogató szavazattal, 264 ellenében és 120 tartózkodás mellett fogadott el egy olyan csomagot, amely nem érintette Izrael státuszát.

A reakció nem maradt el. A spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE beváltotta hónapokkal ezelőtti fenyegetését. Mivel Spanyolország az úgynevezett „Öt Nagy” (Big Five) ország egyike, akik a legnagyobb anyagi hozzájárulást biztosítják a fesztiválnak, távozásuk érzékeny veszteség a szervezetnek. A spanyolok azonban nem álltak meg versenyzőjük visszahívásánál: a május 12-re és 14-re tervezett elődöntőket, valamint a május 16-i bécsi finálét sem tűzik műsorra.

Emlékezetes, a versenyt azért rendezi Ausztria, mert a legutóbbi kiírást ők nyerték, éppen Izrael előtt, akit a közönségszavazatok repítettek a második helyre.

A spanyol példát azonnal követte három másik ország is. Hollandia (AVROTROS), Szlovénia (RTV Slovenija) és Írország (RTÉ) is hivatalossá tette: nem kívánnak asszisztálni Izrael szerepléséhez. A kilépők sora ráadásul tovább bővülhet, hiszen Belgium és Izland közmédiái is jelezték, fontolgatják a bojkottot, döntésük a napokban várható.

A kultúra összeköt, de „nem minden áron” – indokolták döntésüket a hollandok.

A 2026-os bécsi Eurovíziós Dalfesztivál így csonka, politikai botrányoktól hangos rendezvénynek ígérkezik. Idén még 37 ország indult, ám a mostani kilépési hullám után kérdéses, hogy a verseny képes lesz-e megőrizni korábbi presztízsét és egységét, vagy végleg az aktuálpolitikai csatározások áldozatává válik. Az mindenesetre világossá vált, hogy Európában egyre nagyobb az a tábor, amely szinte bármit képes feláldozni az Izrael-ellenesség oltárán, meglehetősen szomorú képet mutatva ezzel a kontinensen uralkodó állapotokról.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)