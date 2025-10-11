Kezdetben olyan hírek láttak napvilágot, hogy Christian Stocker kancellár és Alexander Pröll, az alkotmányos ügyekért felelős államtitkár – mindketten az ÖVP politikusai – is azok között vannak, akik szerint Ausztriának vissza kellene lépnie a rendezéstől, ha Izraelt kizárják a versenyből.
Ausztria lemond a 2026-os Eurovízióról, ha kizárják Izraelt
Osztrák politikusok kijelentették: Ausztriának nem kellene otthont adnia az Eurovíziós Dalfesztiválnak, amennyiben Izraelt kizárják a versenyből.
A kancellária azonban ezt nem erősítette meg, amikor az osztrák Kurier lap megkereste őket. A lap szerint viszont több ÖVP-s politikus nyíltan is kifejezte ezt az álláspontját.
Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU), amely az Eurovízió megszervezéséért felelős, közölte, hogy novemberben közgyűlésen szavaznak arról, Izrael részt vehet-e a versenyen. Egyre nagyobb a nyomás az EBU-n, hogy zárja ki Izraelt a gázai háború miatt – számolt be az Euro News.
Spanyolország, Hollandia, Izland, Írország és Szlovénia már jelezte, hogy nem vesz részt a versenyen, ha Izraelt engedik indulni. Spanyolország döntése különösen jelentős, mivel az ország az Eurovízió egyik „nagy ötös” támogatója Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal és az Egyesült Királysággal együtt.
Az izraeli Ynet hírportál szeptemberben arról számolt be, hogy az EBU „nem hivatalosan” azt javasolta az izraeli képviselőknek, hogy ideiglenesen vonuljanak vissza a versenytől.
Alternatívaként, ha Izrael mégis folytatni szeretné a részvételt, előfordulhat, hogy semleges zászló alatt kellene versenyeznie, hasonlóan az olimpiai játékokon induló orosz sportolókhoz.
Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor vasárnap kijelentette, hogy Németország visszalép a versenytől, ha Izraelt kizárják, hozzátéve: „Izraelnek ott a helye.”
Ausztria a 2026-os verseny házigazdája lesz, miután az osztrák előadó, JJ, tavaly megnyerte a versenyt a „Wasted Love” című dallal.
Ha azonban Ausztria ilyen későn visszalépne a rendezéstől, a nemzeti műsorszolgáltató, az ORF, akár 40 millió eurós büntetést is kaphatna.
Izrael 1973 óta tagja az Eurovíziónak, amely a második világháború utáni megbékélés és kulturális együttműködés szimbólumaként jött létre. A 2024-es és 2025-ös versenyek előtt is felerősödtek a felhívások Izrael kizárására a gázai háború miatt, de az EBU hangsúlyozta, hogy az Eurovízió nem a kormányok, hanem a közszolgálati műsorszolgáltatók közötti verseny.
Az EBU szerint az izraeli KAN műsorszolgáltató nem sértett meg semmilyen szabályt, ami indokolná a kizárását.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, hasonló eset történt tavaly év elején is. Több országban, köztük Finnországban és Izlandon, petíciók és felhívások születtek Izrael kizárására az Eurovíziós Dalfesztiválról a gázai háború miatt.
Borítókép: Eurovíziós Dalfesztivál, 2025. május 16. (Fotó: AFP)
