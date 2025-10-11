Ausztria lemond a 2026-os Eurovízióról, ha kizárják Izraelt

A kancellária azonban ezt nem erősítette meg, amikor az osztrák Kurier lap megkereste őket. A lap szerint viszont több ÖVP-s politikus nyíltan is kifejezte ezt az álláspontját.

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU), amely az Eurovízió megszervezéséért felelős, közölte, hogy novemberben közgyűlésen szavaznak arról, Izrael részt vehet-e a versenyen. Egyre nagyobb a nyomás az EBU-n, hogy zárja ki Izraelt a gázai háború miatt – számolt be az Euro News.

Spanyolország, Hollandia, Izland, Írország és Szlovénia már jelezte, hogy nem vesz részt a versenyen, ha Izraelt engedik indulni. Spanyolország döntése különösen jelentős, mivel az ország az Eurovízió egyik „nagy ötös” támogatója Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal és az Egyesült Királysággal együtt.

Az izraeli Ynet hírportál szeptemberben arról számolt be, hogy az EBU „nem hivatalosan” azt javasolta az izraeli képviselőknek, hogy ideiglenesen vonuljanak vissza a versenytől.

Alternatívaként, ha Izrael mégis folytatni szeretné a részvételt, előfordulhat, hogy semleges zászló alatt kellene versenyeznie, hasonlóan az olimpiai játékokon induló orosz sportolókhoz.