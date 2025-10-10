A tűzszünet csak az első lépés

Tisztelettel kell adózni Trumpnak – nyilatkozta a Tagesschaunak Claudia Baumgart-Ochse, a Leibniz Béke- és Konfliktuskutató Intézet munkatársa. A szakértő szerint az Izrael és a Hamász közti tűzszüneti megállapodás egyértelműen áttörés, azonban ez még csak az első lépés.

A tűzszünet csak az első a lépések sorában

(Fotó: DOAA ALBAZ / ANADOLU)

A szakértő szerint habár az első lépések már megtörténtek, azonban a béke elérése „egy nagyon hosszú folyamat lesz, miután mindkét fél traumatikus erőszakot élt át”. Az izraeliek 2023. október 7-én, a Hamász terrorszervezet és más szervezetek Izrael elleni brutális támadása során, másrészt ott vannak a Gázai övezet népei, akik kétévnyi háborút szenvedtek el. A terület gyakorlatilag romokban hever. Mindezen tapasztalatokon nagyon nehéz túllépni – fogalmazott.