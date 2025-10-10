Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

Donald TrumpIzraelközel-keleti válság

A tűzszünet csak az első lépés

Figyelemre méltó, hogy mit érhet el az Egyesült Államok, ha célzottan használja fel a hatalmát – vélekedik Claudia Baumgart-Ochse, a Leibniz Béke- és Konfliktuskutató Intézet munkatársa. A szakértő szerint azonban a tűzszünet után még hosszú út vezethet a stabil békéig.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 20:23
Fotó: DOAA ALBAZ Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tisztelettel kell adózni Trumpnak – nyilatkozta a Tagesschaunak Claudia Baumgart-Ochse, a Leibniz Béke- és Konfliktuskutató Intézet munkatársa. A szakértő szerint az Izrael és a Hamász közti tűzszüneti megállapodás egyértelműen áttörés, azonban ez még csak az első lépés. 

A tűzszünet csak az első a lépések sorában
A tűzszünet csak az első a lépések sorában 
(Fotó: DOAA ALBAZ / ANADOLU)

A szakértő szerint habár az első lépések már megtörténtek, azonban a béke elérése „egy nagyon hosszú folyamat lesz, miután mindkét fél traumatikus erőszakot élt át”. Az izraeliek 2023. október 7-én, a Hamász terrorszervezet és más szervezetek Izrael elleni brutális támadása során, másrészt ott vannak a Gázai övezet népei, akik kétévnyi háborút szenvedtek el. A terület gyakorlatilag romokban hever. Mindezen tapasztalatokon nagyon nehéz túllépni – fogalmazott. 

A Hamász lefegyverzésének módja továbbra is nyitott kérdés vagy az, hogy pontosan honnan fog kivonulni az izraeli hadsereg. Jelenleg ez a Gázai övezetnek csak körülbelül feléből várható. Sok megválaszolatlan kérdés maradt: Hogyan fogják a jövőben irányítani a Gázai övezetet? Milyen szerepet játszhat a Palesztin Hatóság? Hogyan segíthetnek a nemzetközi donorországok a biztonság garantálásában?

– emelte ki Claudia Baumgart-Ochse a kérdéses pontokat. 

A szakértő szerint egyébként a megállapodás egy nagyon jó példa arra, hogy mennyi hatalma van valójában az USA-nak, ha bölcsen és a megfelelő időben használja azt. 

Trumpnak is tiszteletet kell adni ebből a szempontból. Egyrészt nyomást gyakorolt ​​Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, másrészt az arab államokkal is beszélt, például az ENSZ New York-i közgyűlésén. Ők viszont egyértelműen befolyásolták a Hamászt. Okos lépés volt bevonni a regionális szereplőket. Az USA, ha akar, valóban sokat elérhet.

– fogalmazott Claudia Baumgart-Ochse. 

Borítókép: A lerombolt Gázai övezet (Fotó: AFP)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu