Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

izraeli hadseregHamászterrorszervezet

Itt az újabb lépés a béke felé

Az izraeli hadsereg befejezte a kivonulást az új gázai övezeti vonalak felé, megkezdve a 72 órás visszaszámlálást a túszok kiszabadításáig.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 11:39
A békét várják a Közel-Keleten (Fotó: AFP)
A békét várják a Közel-Keleten (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új vonalakra vonulás időpontjától megkezdődött az a hetvenkét órás időszak, amelyben az egyezmény szerint az iszlamista Hamász terrorszervezetnek át kell adnia a még élő húsz izraeli túszt, és meg kell kezdenie a huszonnyolc halott túsz földi maradványainak átadását.

 

Béke: Trump elhozza a megnyugást (Fotó: AFP)
Béke: Trump elhozza a megnyugást (Fotó: AFP)

A 2023. október 7-i támadásban Gázába elhurcoltak így várhatóan legkésőbb hétfőn kiszabadulnak a túszalku alapján, de az iszlamista szervezetek azt állítják, hogy kilenc holttest hollétéről nincs tudomásuk. Őket nemzetközi segítséggel fogják megkeresni. 
Az izraeli hadsereg befejezte az átadásra kijelölt részeken létrehozott előőrsök és védelmi állások felszámolását az övezetben. A csapatok új védelmi vonalat építenek ki. 

Legalább két őrség keletre van a nyilvánosságra hozott sárga vonaltól

 – közölték a megszűnő erődítményekről.

A hadsereg hatalmas logisztikai műveletében katonák ezrei számoltak fel különféle létesítményeket, köztük ipari generátorokat, antennákat, katonai szállásokat, megfigyelőeszközöket, harci állásokat.

Az izraeli határhoz közelebbi vonalakhoz költözés műveletében százas nagyságrendben használtak fel teherautókat, dózerelő és más munkagépeket, különböző mérnöki eszközöket.

Az új vonalak kialakítása után, a teljes kivonulásig tartó átmeneti időszakban az izraeli hadsereg a Gázai övezet területének ötvenhárom százalékát fogja ellenőrizni egy új, biztonsági védőövezet kialakításával.

Borítókép: A békét várják a Közel-Keleten (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu