Itt az újabb lépés a béke felé

Az új vonalakra vonulás időpontjától megkezdődött az a hetvenkét órás időszak, amelyben az egyezmény szerint az iszlamista Hamász terrorszervezetnek át kell adnia a még élő húsz izraeli túszt, és meg kell kezdenie a huszonnyolc halott túsz földi maradványainak átadását.

Béke: Trump elhozza a megnyugást (Fotó: AFP)

A 2023. október 7-i támadásban Gázába elhurcoltak így várhatóan legkésőbb hétfőn kiszabadulnak a túszalku alapján, de az iszlamista szervezetek azt állítják, hogy kilenc holttest hollétéről nincs tudomásuk. Őket nemzetközi segítséggel fogják megkeresni.

Az izraeli hadsereg befejezte az átadásra kijelölt részeken létrehozott előőrsök és védelmi állások felszámolását az övezetben. A csapatok új védelmi vonalat építenek ki.

Legalább két őrség keletre van a nyilvánosságra hozott sárga vonaltól

– közölték a megszűnő erődítményekről.