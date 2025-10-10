Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Tisza PártadatszivárgásUkrajnaukránbarátOrbán Viktor

Orbán Viktor: Az ukránok beépültek a magyar politikába

A kormányfő szerint mindegy, mit csinál Magyar Péter, Brüsszel védelmezni fogja, „az ő kutyájuk kölyke, nem adják”.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 10:28
– Az ukránok aktívan dolgoznak és beépültek a magyar politikába – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a kormányfő, aki szerint a Tisza egy ukránbarát párt, és Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot.

Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– jegyezte meg Orbán Viktor a Tisza Párt adatszivárgási botránya kapcsán, kiemelve, hogy nem véletlenül védi minden ország a saját adatait, mert fel tudják vele szemben használni. A miniszterelnök egyben sajnálatát fejezte ki a károsultaknak, és reméli, nem lesz nagy bajuk az érintetteknek. 

A kormányfő ugyanakkor hozzátette, mindegy, mit csinál Magyar Péter, Brüsszel védelmezni fogja, mint ahogy a mentelmi ügyben is fogják. A brüsszeli politikusok azon felvetését, mely szerint Magyar Péter politikai üldözött lenne, Orbán Viktor badarságnak tartja. – Aki ismeri Magyarországot, ezen jókat kacag most, mert ebben az országban mindenki azt mond és azt tesz, amit akar, így azt állítani, hogy idehaza bárkit üldöznek a politikai véleménye miatt, az oktondiság. A mentelmi ügy nem politikai ügy, hanem köztörvényes ügy, hiszen lopásról van szó – közölte.

– De ha már ennyi pénzt belefektettek a Tisza Pártba, akkor muszáj fogniuk, mert bizony csökkenti az esélyeiket a választáson, mondhatjuk, hogy futnak a pénzük után, így mindegy, mit csinál Magyar Péter, nem fogják kiadni a mentelmi jogát – tette hozzá. 

Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása. Az ő kutyájuk kölyke, nem adják

– mondta.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

