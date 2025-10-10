Orbán Viktor: Az ukránok beépültek a magyar politikába

– Az ukránok aktívan dolgoznak és beépültek a magyar politikába – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a kormányfő, aki szerint a Tisza egy ukránbarát párt, és Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot.

Az ukránok már az okostelefonodban vannak

– jegyezte meg Orbán Viktor a Tisza Párt adatszivárgási botránya kapcsán, kiemelve, hogy nem véletlenül védi minden ország a saját adatait, mert fel tudják vele szemben használni. A miniszterelnök egyben sajnálatát fejezte ki a károsultaknak, és reméli, nem lesz nagy bajuk az érintetteknek.

A kormányfő ugyanakkor hozzátette, mindegy, mit csinál Magyar Péter, Brüsszel védelmezni fogja, mint ahogy a mentelmi ügyben is fogják. A brüsszeli politikusok azon felvetését, mely szerint Magyar Péter politikai üldözött lenne, Orbán Viktor badarságnak tartja. – Aki ismeri Magyarországot, ezen jókat kacag most, mert ebben az országban mindenki azt mond és azt tesz, amit akar, így azt állítani, hogy idehaza bárkit üldöznek a politikai véleménye miatt, az oktondiság. A mentelmi ügy nem politikai ügy, hanem köztörvényes ügy, hiszen lopásról van szó – közölte.

– De ha már ennyi pénzt belefektettek a Tisza Pártba, akkor muszáj fogniuk, mert bizony csökkenti az esélyeiket a választáson, mondhatjuk, hogy futnak a pénzük után, így mindegy, mit csinál Magyar Péter, nem fogják kiadni a mentelmi jogát – tette hozzá.

Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása. Az ő kutyájuk kölyke, nem adják

– mondta.