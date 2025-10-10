Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Orbán ViktorBrüsszelTisza-adó

A Tisza Párt Brüsszel utasítását hajtja végre az adóemeléssel

A miniszterelnök szerint a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 9:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza Párt, ha kormányon lenne, végrehajtaná a brüsszeli utasítást, hogy emeljenek adót, és a pénzt küldjék Ukrajnába – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában ezúttal Kolozsvárról jelentkezett, ahol arról beszélt, miután a Tisza Párt nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, így a magyarok pénzét sem tudja elvenni, nem csak most, de a jövőben sem.

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő szerint a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amelyet Brüsszelben hoztak létre annak érdekében, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal. – Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek, az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal – jelentette ki, majd arra is kitért, 

a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól vért hány, és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint.

Orbán Viktor megjegyezte, szerinte ez az irány sosem vezetett jóra, ő maga pedig az egyszerűség elvét vallja. – A legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, hogy ha az emberek döntik el, mit csinálnak a pénzükkel. Az a jó, ha a kormány pénzt hagy az embereknél, mozgást hagy az embereknek – jelentette ki. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Ukrajna és Brüsszel kéz a kézben akar kormányváltást Magyarországon

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu