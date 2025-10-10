A Tisza Párt Brüsszel utasítását hajtja végre az adóemeléssel

– A Tisza Párt, ha kormányon lenne, végrehajtaná a brüsszeli utasítást, hogy emeljenek adót, és a pénzt küldjék Ukrajnába – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában ezúttal Kolozsvárról jelentkezett, ahol arról beszélt, miután a Tisza Párt nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, így a magyarok pénzét sem tudja elvenni, nem csak most, de a jövőben sem.

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő szerint a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amelyet Brüsszelben hoztak létre annak érdekében, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal. – Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek, az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal – jelentette ki, majd arra is kitért,

a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól vért hány, és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint.

Orbán Viktor megjegyezte, szerinte ez az irány sosem vezetett jóra, ő maga pedig az egyszerűség elvét vallja. – A legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, hogy ha az emberek döntik el, mit csinálnak a pénzükkel. Az a jó, ha a kormány pénzt hagy az embereknél, mozgást hagy az embereknek – jelentette ki.