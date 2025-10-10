Itt a bejelentés, amire mindenki várt: vége a háborúnak

Az izraeli kormány pénteken ratifikálta a tűzszüneti megállapodást a palesztin Hamász szervezettel, ami lehetővé teszi a gázai harcok felfüggesztését 24 órán belül, és az izraeli túszok szabadon engedését 72 órán belül ezt követően. Ezzel véget érhet a háború.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök X-fiókja szerint:
A kormány éppen most hagyta jóvá a keretet az összes túsz – élők és elhunytak – kiszabadítására.
A megállapodás értelmében izraeli túszokat engednek szabadon palesztin foglyokért cserébe, és megkezdődik az izraeli csapatok fokozatos kivonása Gázából Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére, hogy véget vessen a két éve tartó gázai háborúnak.