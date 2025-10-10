háborúHamászTrump

Itt a bejelentés, amire mindenki várt: vége a háborúnak

Az izraeli kormány pénteken ratifikálta a tűzszüneti megállapodást a Hamásszal, ami lehetővé teszi a harcok felfüggesztését Gázában és az izraeli túszok szabadon engedését. A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött egyezség fontos lépés a két éve tartó konfliktus lezárása felé, bár számos kérdés továbbra is megoldatlan. A megállapodás értelmében palesztin foglyokat is szabadon engednek, és humanitárius segélyek érkezhetnek a háború sújtotta övezetbe.

Kozma Zoltán
2025. 10. 10. 6:11
Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban tartott kabinetülésen beszélnek (Fotó: AFP)
Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban tartott kabinetülésen beszélnek (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli kormány pénteken ratifikálta a tűzszüneti megállapodást a palesztin Hamász szervezettel, ami lehetővé teszi a gázai harcok felfüggesztését 24 órán belül, és az izraeli túszok szabadon engedését 72 órán belül ezt követően. Ezzel véget érhet a háború.

Palesztinok ünneplik a háború végét (Fotó: AFP)
Palesztinok ünneplik a háború végét (Fotó: AFP)

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök X-fiókja szerint: 

A kormány éppen most hagyta jóvá a keretet az összes túsz – élők és elhunytak – kiszabadítására.

A megállapodás értelmében izraeli túszokat engednek szabadon palesztin foglyokért cserébe, és megkezdődik az izraeli csapatok fokozatos kivonása Gázából Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére, hogy véget vessen a két éve tartó gázai háborúnak.

A Hamász száműzetésben lévő gázai vezetője kijelentette: 

Garanciákat kaptam az Egyesült Államoktól és más közvetítőktől, hogy a háborúnak vége.

Egy izraeli kormányszóvivő elmondta, hogy a tűzszünet a megállapodás kormányzati jóváhagyását követő 24 órán belül lép életbe. Ezt követően 72 órán belül szabadon engedik a Gázában fogva tartott túszokat.

Trump leállította a háborút

Egy gázai lakos a Reuters hírügynökségnek így nyilatkozott: 

Hála Istennek a tűzszünetért, a vérontás és az öldöklés végéért. Egész Gáza boldog, az egész arab nép, az egész világ boldog a tűzszünettel és a vérontás végével.

A megállapodás jelentős diplomáciai sikerként könyvelhető el Trump számára. Az amerikai elnök vasárnap a régióba utazik, hogy esetleg részt vegyen egy aláírási ceremónián Egyiptomban.

A háború során több mint 67 000 palesztin vesztette életét Izrael gázai offenzívájában, amelyet a Hamász vezette militánsok 2023. október 7-i támadása váltott ki, amikor 1200 izraelit öltek meg és 251 túszt ejtettek.

Borítókép: Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban tartott kabinetülésen beszélnek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu