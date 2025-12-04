Növényvédőszeres tea a Tescóban – ebből inkább ne igyon!

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Stockwell fekete tea 150 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti növényvédőszer-tartalma miatt – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Tesco által forgalmazott tea, amiből most nem ajánlott fogyasztani Fotó: NKFH

Ez a tea lehet szennyezett

A közleményben kiemelték:

a termékvisszahívás a Stockwell fekete teát érinti 150 grammos kiszerelésben, amelyben a határérték feletti növényvédőszer-tartalmat észlelték.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék részletes adatairól is tájékoztattak:

Minőségmegőrzési idő: 2026. 06. 12.

2026. 06. 12. Tételazonosító: L3629/1/150 valamint L3629/1/149

L3629/1/150 valamint L3629/1/149 Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J

Az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el. A hatóság azt is jelezte: a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.