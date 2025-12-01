A Spar Free From kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte az üzletlánc a termékben előforduló fémdarabok lehetséges jelenléte miatt – adta hírül a a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Életveszélyes karácsonya lesz, ha ezt a kekszet az ünnepekre vette, ne adjon belőle senkinek! + fotó
Ha akkorra szánta.
A Spar megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi. A visszahívásban a 250847 gyártási azonosítójú termékek lrintettek. Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.
Azt kérik továbbá, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
Ha a nemzeti banktól kap SMS-t, jobb, ha most nem hisz nekik
Ezzel ellentétben itt a valóság.
Budapest az ünnep környékén megtelik külföldiekkel – vonzó lett a biztonság is
Magyarország az egyik legbékésebb állam a világon.
Kamatstop: a számok igazolják a döntés helyességét
Százezreket mentett meg a intézkedés.
Óriási a baj Németországban: lemondják az ünnepi kivilágítást – tömegesen jelentenek csődöt a cégek
Németországban már nem csak a cégek húzzák le a rolót, az ünnepi világításon is spórolni kényszülnek a települések.
