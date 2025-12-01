Életveszélyes karácsonya lesz, ha ezt a kekszet az ünnepekre vette, ne adjon belőle senkinek! + fotó

A Spar megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi. A visszahívásban a 250847 gyártási azonosítójú termékek lrintettek. Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.

Azt kérik továbbá, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.