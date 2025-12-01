Békésen sétálgatott a belvárosban a kislány, aztán megjelent a szatír

A Miskolci Járási Ügyészség szeméremsértés bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki Miskolc belvárosában egy sétáló lánynak mutogatta magát.

A vádirat szerint a vádlott 2025. szeptember elején, délután Miskolc belvárosában sétált, amikor szembetalálkozott a kiskorú lánnyal. Ekkor letolta a nadrágját és az alsónadrágját, majd felé fordult, és nemi szervét a kezében tartva szexuális cselekményt végzett. A sértett megrémülve, sietve távozott a helyszínről.