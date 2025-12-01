Miskolci Járási Ügyészségalsónadrágbelvárosábanszatír

Békésen sétálgatott a belvárosban a kislány, aztán megjelent a szatír

Nem is akármilyen szatír.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége 2025. 12. 01.
illusztráció Fotó: Molnár-Bernáth László Forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum
A Miskolci Járási Ügyészség szeméremsértés bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki Miskolc belvárosában egy sétáló lánynak mutogatta magát.

A vádirat szerint a vádlott 2025. szeptember elején, délután Miskolc belvárosában sétált, amikor szembetalálkozott a kiskorú lánnyal. Ekkor letolta a nadrágját és az alsónadrágját, majd felé fordult, és nemi szervét a kezében tartva szexuális cselekményt végzett. A sértett megrémülve, sietve távozott a helyszínről.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott pártfogó felügyelet egyidejű elrendelésével. Az ügyészség indítványozta a férfi eltiltását minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
