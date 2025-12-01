árakárréscsökkentésélelmiszer

Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok

Mutatjuk az élelmiszerek listáját!

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 8:34
Még több terméknek csökken az ára Fotó: Kurucz Árpád
– Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok – mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.

Kiemelte, december elsejétől az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük.

Hozzátette, ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatók lesznek a jelölések.

Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsó. Jó hír, hogy december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés – sorolta.

– Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat – fogalmazott Zsigó Róbert.

– Továbbra is megteszünk mindent az indokolatlan árnövekedéssel szemben. A kormány február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, sőt, kiegészítette 14 termékkel. Ezek közül például a zöldség, a gyümölcs, a húsfélék, a tejtermékek és a bébiétel. Eddig a kormányhivatal közel ötszáz ellenőrzést végzett, és minden egyes alkalommal, ahol szabálytalanságot tapasztalt, ott fellépett, sőt bírságot szabott ki – ezt már Sára Botond főispán nyilatkozta. Jelezte: a legfontosabb a tájékoztatás, hogy a vásárlók pontosan tudják, hogy mely termékek érintettek az árréscsökkentésben, és azt milyen áron tudják megvásárolni. – A feladatunk az az, hogy a kormány nemes döntését, miszerint olcsóbban tudjanak megvásárolni az emberek bizonyos termékeket, azt mi betartassuk, és valóban elérje a döntés a célját, hogy az emberek minél olcsóbban tudjanak vásárolni. Mi ezért dolgozunk – tette hozzá. 


 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

