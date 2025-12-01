meteorológusesélycsapadékkarácsonykor

Az ország kedvenc meteorológusa árulta el, hogy lesz-e fehér karácsonyunk

2025. 12. 01.
illusztráció Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan
December első hetében elég sokat látjuk majd a napot, és napközben akár 7-9 fokos maximumokat is mérhetünk. Hasonló időt hoz a hónap második hete is, a hőmérsékletben nem nagyon lesz változás, csapadékra pedig inkább a későbbiekben számíthatunk – írja összeállításában a Metropol.

Aztán a hónap közepétől valamivel szürkébb, borongósabb lesz az időjárás, de időnként ekkor is felbukkanhat majd a nap. Éjszakánként már számíthatunk gyenge fagyokra, viszont napközben 5-8 fokos csúcshőmérsékletek várhatók. 

Most már azt is látni lehet, hogy karácsonykor milyen időre számíthatunk. Szenteste, 24-én borús idő lesz, és bár hajnalra 2 fokot jeleznek, napközben már 7 fokra számíthatunk. A következő nap hasonló körülmények lesznek, 26-án szintén felhős idő lesz 5 fokos maximumokkal. A fordulat december 27-én jön, amikor a nap is felbukkan az égen. Mielőtt felocsúdhatna az ámulatból, újabb 180 fokos fordulat jön, ugyanis december 28-tól egy kiterjedt csapadékmező érkezik fölénk, amely egész kitartó lesz, így 

könnyen lehet, hogy az év vége csapadékos lesz a napközbeni 6 fok mellett.

Németh Lajos is megszólalt az ünnepekkor várható időjárásról, ő azt mondta, szerinte nem sok esély van fehér karácsonyra. 

Ha az elmúlt évtizedek, évek trendjét nézzük, akkor kicsi az esély a fehér karácsonyra, ám nem zárható ki a novemberi havazás alapján, hogy december 20-a körül ismét érkezik egy olyan hideg áramlás, ami havat fog eredményezni

– fogalmazott a meteorológus. 

