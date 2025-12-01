Az ország kedvenc meteorológusa árulta el, hogy lesz-e fehér karácsonyunk

Aztán a hónap közepétől valamivel szürkébb, borongósabb lesz az időjárás, de időnként ekkor is felbukkanhat majd a nap. Éjszakánként már számíthatunk gyenge fagyokra, viszont napközben 5-8 fokos csúcshőmérsékletek várhatók.

Most már azt is látni lehet, hogy karácsonykor milyen időre számíthatunk. Szenteste, 24-én borús idő lesz, és bár hajnalra 2 fokot jeleznek, napközben már 7 fokra számíthatunk. A következő nap hasonló körülmények lesznek, 26-án szintén felhős idő lesz 5 fokos maximumokkal. A fordulat december 27-én jön, amikor a nap is felbukkan az égen. Mielőtt felocsúdhatna az ámulatból, újabb 180 fokos fordulat jön, ugyanis december 28-tól egy kiterjedt csapadékmező érkezik fölénk, amely egész kitartó lesz, így