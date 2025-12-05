konzultációUkrajnanemzeti konzultációHidvéghi Balázs

Hajrájába érkezett a rekordközeli nemzeti konzultáció

Vasárnap estig lehet még visszaküldeni az íveket, amivel a magyarok nemet mondhatnak a Tisza Párt adóemelési terveire. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár lapunknak jelezte: senki sem úszná meg az adóemeléseket, ahogy azt a nyilvánosságra került dokumentumokból megtudhattuk.

Máté Patrik
2025. 12. 05. 5:20
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Minél többen tiltakozunk az adóemelések és a háborúpárti politika kiszolgálása ellen, annál erősebb lesz a felhatalmazás a miniszterelnök és a kormány számára ahhoz, hogy ezt a politikát képviselje – fogalmazott lapunknak Hidvéghi Balázs. 

Hidvéghi Balázs örül annak, hogy sokan töltötték már ki a nemzeti konzultációt (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár kijelentette: meggyőződésük, hogy a józan ész és a magyar érdek azt diktálja, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire, nemet mondjunk arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék a következő években, amiből a háborút és az ukrán államot finanszíroznák.

Meggyőződésünk, hogy a saját helyzetünkből kell kiindulni, és a magyarok érdekét első helyre kell tenni. Világossá kell tenni, hogy ebben a vitában ki, hol áll. A Fidesz–KDNP a magyarok és a béke oldalán áll, míg Brüsszel bábjai a háborúpárti politika és az adóemelések pártján állnak

– tette hozzá. 

A miniszterhelyettes emlékeztetett, hogy már jóval több mint másfél millióan mondtak véleményt a konzultáció révén, ami azt mutatja, hogy a magyarok megértették, miért fontos tiltakozni az olyan politikai tervek ellen, amelyek az ország biztonságát veszélyeztetik. Hidvéghi Balázs kiemelte azt is, hogy fel kell szólalni a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen is.

Senki sem úszná meg az adóemeléseket, ahogy az kiderült a nyilvánosságra jutott dokumentumokból. A Tisza Párt egy átfogó adóemelésre készül a brutális megszorítócsomagjával

– tette hozzá. 

Az államtitkár szerint erről beszélni kell és világossá kell tenni, hogy elutasítják a Tisza Párt terveit. Szerinte a magyarok többsége sem kér a magasabb adókból, ezért örül annak, hogy sokan töltötték már ki a konzultációt. Hangsúlyozta: december 7-ig, vagyis most vasárnap estig lehet még kitölteni a nemzeti konzultációt, papíralapon, de akár online is.

 

Ezért fontos a nemzeti konzultáció

Orbán Viktor miniszterelnök még a szeptemberi kötcsei találkozón jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít. A döntést az indokolta, hogy pár héttel korábban kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett gazdasági programot készített. Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy átalakítanák a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban most még nem lehet beszélni, mert akkor megbuknának.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Most pedig az Index birtokába került egy több száz oldalas gazdasági tervezet, amely szerint Magyar Péter pártja radikálisabb átalakítást vázolt fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

Rendkívül népszerű egyeztetési forma

Nem új keletű, hogy a kormány a hazánkat érő veszélyek és külföldi nyomásgyakorlás esetén a magyar emberekhez fordul, hogy megkérdezze a véleményüket, az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. 

Ez az egyeztetési forma lehetővé teszi, hogy az állampolgárok két választás között, különleges helyzetekben nyilvánítsanak véleményt arról, hogy milyen irányba lépjen a kormány egyes stratégiai kérdésekben.

Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, amelyben a gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között szerepelt a gazdasági szuverenitásunk és semlegességünk kérdése, de a gazdasági növekedés, a bérek emelése, a vállalkozások támogatása és a fiatalok lakhatásának biztosítása is kiemelt figyelmet kapott. A kérdőívet 1,3 millió ember küldte vissza. A mostani konzultáció az eddigiekhez képest is rendkívül sikeresnek mondható: már menet közben túlszárnyalta a másfél milliót a résztvevők száma. Mindössze két konzultáció volt, amin többen vettek részt. 2020-ban a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló konzultációt 1,7 millióan, míg 2017-ben a Soros-tervvel kapcsolatos kérdőívet 2,3 millióan töltötték ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szabó Endre
idezojelekanyaországi

Tejeszacskó a kalaptartón

Szabó Endre avatarja

A nyolcvanas években ezrek vettek részt szabadidejükben az erdélyi magyarságot támogató segélyakciókban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu