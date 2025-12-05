Hajrájába érkezett a rekordközeli nemzeti konzultáció

– Minél többen tiltakozunk az adóemelések és a háborúpárti politika kiszolgálása ellen, annál erősebb lesz a felhatalmazás a miniszterelnök és a kormány számára ahhoz, hogy ezt a politikát képviselje – fogalmazott lapunknak Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs örül annak, hogy sokan töltötték már ki a nemzeti konzultációt (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár kijelentette: meggyőződésük, hogy a józan ész és a magyar érdek azt diktálja, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire, nemet mondjunk arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék a következő években, amiből a háborút és az ukrán államot finanszíroznák.

Meggyőződésünk, hogy a saját helyzetünkből kell kiindulni, és a magyarok érdekét első helyre kell tenni. Világossá kell tenni, hogy ebben a vitában ki, hol áll. A Fidesz–KDNP a magyarok és a béke oldalán áll, míg Brüsszel bábjai a háborúpárti politika és az adóemelések pártján állnak

– tette hozzá.

A miniszterhelyettes emlékeztetett, hogy már jóval több mint másfél millióan mondtak véleményt a konzultáció révén, ami azt mutatja, hogy a magyarok megértették, miért fontos tiltakozni az olyan politikai tervek ellen, amelyek az ország biztonságát veszélyeztetik. Hidvéghi Balázs kiemelte azt is, hogy fel kell szólalni a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen is.

Senki sem úszná meg az adóemeléseket, ahogy az kiderült a nyilvánosságra jutott dokumentumokból. A Tisza Párt egy átfogó adóemelésre készül a brutális megszorítócsomagjával

– tette hozzá.

Az államtitkár szerint erről beszélni kell és világossá kell tenni, hogy elutasítják a Tisza Párt terveit. Szerinte a magyarok többsége sem kér a magasabb adókból, ezért örül annak, hogy sokan töltötték már ki a konzultációt. Hangsúlyozta: december 7-ig, vagyis most vasárnap estig lehet még kitölteni a nemzeti konzultációt, papíralapon, de akár online is.

Ezért fontos a nemzeti konzultáció

Orbán Viktor miniszterelnök még a szeptemberi kötcsei találkozón jelentette be, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít. A döntést az indokolta, hogy pár héttel korábban kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett gazdasági programot készített. Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy átalakítanák a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban most még nem lehet beszélni, mert akkor megbuknának.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.