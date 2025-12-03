háborúUkrajnanemzeti konzultációHidvéghi Balázs

Már másfél millióan elmondták a véleményüket a Tisza brutális adóemelési terveiről

A baloldali adóemelési tervek elleni kérdőívet december 7-éig lehet kitölteni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:07
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
„Már 1,5 millió ember töltötte ki a nemzeti konzultációt” – hívták fel a figyelmet a kormány Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. november 3. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án. MTI/Purger Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
(Fotó: Purger Tamás / MTI)

Mint ismert, a kormány azért indította el a nemzeti konzultációt, hogy így tiltakozzon Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen.

Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól, csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék

hangsúlyozta korábban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A kormány közösségi oldalán mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére biztat. Az online kitöltés határidejét meghosszabbították, december 7-éig mindenki véleményt mondhat.

Borírókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

