Már másfél millióan elmondták a véleményüket a Tisza brutális adóemelési terveiről

„Már 1,5 millió ember töltötte ki a nemzeti konzultációt” – hívták fel a figyelmet a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

(Fotó: Purger Tamás / MTI)

Mint ismert, a kormány azért indította el a nemzeti konzultációt, hogy így tiltakozzon Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen.

Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól, csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék

– hangsúlyozta korábban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A kormány közösségi oldalán mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére biztat. Az online kitöltés határidejét meghosszabbították, december 7-éig mindenki véleményt mondhat.

