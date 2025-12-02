Gulyás Gergely: Ilyen erős indokunk még nem volt a konzultáció meghosszabbítására + videó

– A Tisza 600 oldalas megszorító csomagjával egy minden eddiginél radikálisabb átalakítást felvázoló tervezet látott napvilágot – írja Gulyás Gergely Facebook-oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy videót tett közzé a témában.

Gulyás Gergely Fotó: MTI

Azért, hogy az emberek az új baloldali tervek ismeretében is állást foglalhassanak a közteherviselésről szóló társadalmi vitában, a nemzeti konzultáció határidejét december 7-ig meghosszabbítottuk

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a videóban emlékeztetett, korábban is sokszor fordult elő, hogy a határidőt meghosszabbították, de de ennél erősebb indokuk sosem volt. Felhívta a figyelmet, a korábbi adóemelésről szóló közéleti vitát is az indította el, hogy bár a Tisza Párt titkolni akarja a saját választási és kormányprogramját, amelyek jelentős adóemeléseket tartalmaznak.

Most a nyilvánosság újabb részletekkel találkozhatott, amelyek még kidolgozottabb és még nagyobb adóemeléseket, köztehernövekményeket tartalmaznak, úgyhogy szerintünk ez továbbra is egy fontos társadalmi vita, és azért az új tervek ismeretében is mindenkinek van lehetősége arra, hogy állást foglaljon

– mondta a miniszter.