Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

nemzeti konzultációGulyás Gergelyadóemelés

Gulyás Gergely: Ilyen erős indokunk még nem volt a konzultáció meghosszabbítására + videó

A baloldali tervek ismeretében kérik, hogy mondják el az emberek a véleményüket, a nemzeti konzultáció határidejét meghosszabbították december 7-ig.

Forrás: Facebook2025. 12. 02. 8:15
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza 600 oldalas megszorító csomagjával egy minden eddiginél radikálisabb átalakítást felvázoló tervezet látott napvilágot – írja Gulyás Gergely Facebook-oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy videót tett közzé a témában.

Budapest, 2025. november 27. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 27-én. MTI/Balogh Zoltán
Gulyás Gergely Fotó: MTI 

Azért, hogy az emberek az új baloldali tervek ismeretében is állást foglalhassanak a közteherviselésről szóló társadalmi vitában,  a nemzeti konzultáció határidejét december 7-ig meghosszabbítottuk

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a videóban emlékeztetett, korábban is sokszor fordult elő, hogy a határidőt meghosszabbították, de de ennél erősebb indokuk sosem volt. Felhívta a figyelmet, a korábbi adóemelésről szóló közéleti vitát is az indította el, hogy bár a Tisza Párt titkolni akarja a saját választási és kormányprogramját, amelyek jelentős adóemeléseket tartalmaznak. 

Most a nyilvánosság újabb részletekkel találkozhatott, amelyek még kidolgozottabb és még nagyobb adóemeléseket, köztehernövekményeket tartalmaznak, úgyhogy szerintünk ez továbbra is egy fontos társadalmi vita, és azért az új tervek ismeretében is mindenkinek van lehetősége arra, hogy állást foglaljon

– mondta a miniszter.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Ennek a fele sem tréfa, emberi életeket veszélyeztet a Tisza adócsomag-tervezete

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu