Hidvéghi Balázs: A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét

A magyar emberek pénze Brüsszelbe és Ukrajnába kerülne, ha hatalomra jutva a Tisza Párt megvalósítaná az eddig napvilágra került gazdasági elképzeléseit, illetve végrehajtaná a tervezett adóemeléseket, és megszorításokat vezetne be – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Forrás: MTI2025. 11. 30. 10:14
Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli politika az elmúlt években letért a józan ész útjáról. Az EU vezetői az európai emberek érdekét háttérbe helyezik, más ideológiai, illetve vélt vagy valós katonai szempontokat helyeznek előtérbe, ami veszélyes és hátrányos az európaiak számára – hangsúlyozta.

Mohács, 2025. november 21. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a mohácsi Selyemgyár Kulturális Negyedben 2025. november 21-én. MTI/Kacsúr Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Kiemelte: a több mint három éve zajló ukrajnai háború folytatását néhány nyugat-európai vezetővel együtt már csak a brüsszeli elit támogatja, de az ehhez szükséges óriási pénzt minden európaitól várják.

Utalt arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban egy olyan levelet írt az uniós vezetőknek, amelyben összesen 135 milliárd eurót követel tőlük Ukrajna támogatására annak ellenére, hogy a háború sújtotta országban korrupciós botrány van a korábban nyújtott támogatások lenyúlása és aranyvécékre, bidékre tékozlása miatt.

Hozzátette: 

Brüsszelnek a tagállamok befizetéseiből, például emelt adókból lenne csak pénze Ukrajna, illetve a háború további finanszírozására, ezért az az érdeke, hogy az e tervet támogató kormányok irányítsák az országokat. Brüsszelből éppen ezért a Tisza Pártot támogatják.

Mindezzel egybevág, hogy mit is tenne a Tisza Párt kormányon – mondta Hidvéghi Balázs, utalva arra, hogy a héten újabb részletek láttak napvilágot a párt gazdasági terveiről.

A kiszivárgott elképzelések arra utalnak, hogy „egy igazi baloldali, brutális adóemeléseket tartalmazó megszorító csomagot vezetnének be” – tette hozzá, kiemelve, hogy azzal a családoktól 1300 milliárd, a vállalkozásoktól pedig további 3700 milliárd forintot vennének el.

Hidvéghi Balázs a részletekről szólva azt mondta: korábban már hallottuk, hogy ellenzik az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos rendszert akarnak 22 százalékos és 33 százalékos kulcsokkal. Hallottuk a szakértőktől, hogy ellenzik a bőkezű családtámogatásokat, az adómentességet, adókedvezményeket, amelyekkel mi a családokat és a gyermekvállalást támogatjuk. Hallottuk azt tőlük, hogy túl alacsonynak találják a magyarországi társasági adót, hogy túl bőkezű a nyugdíjrendszer, hogy nem kell 13. havi és 14. havi nyugdíj. Sőt még szóba kerül az egészségügy fizetőssé tétele, de szerepelnek különböző új adók az autósokra, autóhasználatra, az ingatlanok adásvétele kapcsán vagy akár az örökség és öröklés esetében. Megszüntetnének különböző kedvezményes adótípusokat, az ekhót, a katát – tette hozzá.

Azt látjuk a terveikből, hogy aki négyszázezer forint felett keres, az már erősen megérezné a megemelt adókat. Az ellenzék adórendszere az eddig kiszivárgott tervek szerint egy átlagkeresetű kétkeresős családtól évi félmillió forintot venne el. Például egy pedagógustól évente 364 ezer forintot, egy ápolótól 280 ezer forintot, egy rendőrtől 154 ezer forintot, egy katonától 467 ezer forintot, egy orvostól pedig több mint hárommillió forintot vennének el pluszban

 – jelezte az államtitkár.

Az orosz energiahordozók mellőzésével a rezsicsökkentést is megszüntetnék – fűzte hozzá, rámutatva arra: mindezt azért tennék, hogy a „brüsszeli elvárásoknak megfelelően” legyen pénz Ukrajnára és a háborúra.

Kiemelte, jövő tavasszal arról dönthetnek a magyarok, hogy Magyarország merre menjen tovább: olyan kormány legyen, amely a brüsszeli háborús politikát szolgálja vagy a magyarok érdekeit képviselve jár el.

A Fidesz–KDNP számára a magyar érdek az első, nem a brüsszeli elvárás (…) még ha ez konfliktusokkal is jár

 – húzta alá.

A politikus jelezte, hogy a választásokig is van mód véleményt nyilvánítani, illetve tiltakozni: ilyen a háborúellenes petíció és a közteherviselésről szóló nemzeti konzultáció, amelyen egészen december 7-ig lehet részt venni a papíralapú ívek kitöltésével vagy az online felületet használva interneten keresztül.

Hidvéghi Balázs azt mondta: fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét, illetve tiltakozzon, mert a magyar emberek érdekeit képviselő kormány pozícióját erősíti a támogatás, s e véleménynyilvánításokkal lehet Magyarország békéjét, biztonságát és a gazdasági jólétét biztosítani egy olyan környezetben, amikor erre számos veszély leselkedik külföldről és az országon belülről is, a többi között a Tisza-féle adócsomagon keresztül.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


