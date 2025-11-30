Orbán ViktorDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel: Orbán Viktort erősíti, hogy Magyar Péter mindenhova követi a kormányfőt

Orbán Viktor és Magyar Péter intellektuális képességeit összehasonlítva egyértelműen nem a Tisza-vezér jön ki jobban – állapította meg Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte ezt már a közvélemény-kutatások is alátámasztják.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 30. 9:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepő dolgot kell írnom, de Orbán Viktor köszönetet mondhat Magyar Péternek – kezdte közösségi oldalán közzétett bejegyzését Deák Dániel. Szerinte ugyanis elsőre lehet, hogy a Fidesz számára rossz hírnek tűnt, hogy a Tisza vezetője mindenhova követi a miniszterelnököt, így szombatonként ugyanott tart rendezvényt, ahol Orbán Viktor is. Azonban a győri és a nyíregyházi rendezvények után kijelenthető: ezzel valójában a Fideszt és Orbán Viktort erősíti – magyarázta a politológus.

Nyíregyháza, 2025. november 29. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) a párt országjárásának nyíregyházi állomásán a Búza téren 2025. november 29-én. MTI/Balázs Attila
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt országjárásának nyíregyházi állomásán (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Hozzátette: azzal ugyanis, hogy pár óra különbséggel mindketten beszédet tartanak, a választók összehasonlítják a két politikus intellektuális képességeit, stílusát és karakterét. Ebből pedig nem Magyar Péter jön ki jobban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja, a Tisza Párt elnöke továbbra is agresszív módon ordibál és gyalázkodik a színpadon, semmilyen összefüggő gondolatot nem fogalmaz meg, nagyjából azon a szinten van, mint egy baloldali kommentelő, aki csak a szalagcímeket felolvassa egymás után. Orbán Viktor ehhez képest egy higgadt, nagypolitikai vízióval rendelkező államférfiként jelent meg Győrben és Nyíregyházán is, aki képes értelmezni a komplex politikai, nemzetközi és belpolitikai folyamatokat. Érezhetően nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog menni; magyarul, előre gondolkodik.

Győrben és Nyíregyházán is kijött tehát a kvalitásbeli különbség kettejük között, ami a Fidesz számára előnyös. Így nem meglepő, hogy már a baloldali Medián is Fidesz-erősödést mér, a Nézőpont Intézet friss kutatása szerint pedig négyszázezerrel nőtt a Fidesz szavazótábora az utóbbi időszakban – tette hozzá Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu