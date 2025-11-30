Deák Dániel: Orbán Viktort erősíti, hogy Magyar Péter mindenhova követi a kormányfőt

Meglepő dolgot kell írnom, de Orbán Viktor köszönetet mondhat Magyar Péternek – kezdte közösségi oldalán közzétett bejegyzését Deák Dániel. Szerinte ugyanis elsőre lehet, hogy a Fidesz számára rossz hírnek tűnt, hogy a Tisza vezetője mindenhova követi a miniszterelnököt, így szombatonként ugyanott tart rendezvényt, ahol Orbán Viktor is. Azonban a győri és a nyíregyházi rendezvények után kijelenthető: ezzel valójában a Fideszt és Orbán Viktort erősíti – magyarázta a politológus.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt országjárásának nyíregyházi állomásán (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Hozzátette: azzal ugyanis, hogy pár óra különbséggel mindketten beszédet tartanak, a választók összehasonlítják a két politikus intellektuális képességeit, stílusát és karakterét. Ebből pedig nem Magyar Péter jön ki jobban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja, a Tisza Párt elnöke továbbra is agresszív módon ordibál és gyalázkodik a színpadon, semmilyen összefüggő gondolatot nem fogalmaz meg, nagyjából azon a szinten van, mint egy baloldali kommentelő, aki csak a szalagcímeket felolvassa egymás után. Orbán Viktor ehhez képest egy higgadt, nagypolitikai vízióval rendelkező államférfiként jelent meg Győrben és Nyíregyházán is, aki képes értelmezni a komplex politikai, nemzetközi és belpolitikai folyamatokat. Érezhetően nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog menni; magyarul, előre gondolkodik.

Győrben és Nyíregyházán is kijött tehát a kvalitásbeli különbség kettejük között, ami a Fidesz számára előnyös. Így nem meglepő, hogy már a baloldali Medián is Fidesz-erősödést mér, a Nézőpont Intézet friss kutatása szerint pedig négyszázezerrel nőtt a Fidesz szavazótábora az utóbbi időszakban – tette hozzá Deák Dániel.