Ukrajna uniós tagsága szemben áll Magyarország érdekével, békéjével és biztonságával

A brüsszeli tervek nemcsak az ottani tervezőasztalokon léteznek, hanem megjelentek a magyar belpolitikában is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 21:51
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án
– Az Amerikai Egyesült Államok új vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja lezárni az orosz–ukrán konfliktust, viszont a brüsszeli elit egy Európa és Oroszország közötti direkt háború előkészítésén dolgozik – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi állomásán kedden.

Szerencs, 2025. december 2. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án.
 Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án.

Orbán Balázs a fórum előtti sajtótájékoztatón kiemelte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben elmondott beszédében nyilvánossá tette, hogy Európának készen kell állnia egy 2030-ban induló, Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfliktus megvívására.

Hozzátette,

 a háborús felkészülési terv részeként 2029-ig le szeretnék zárni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

A politikai igazgató hangsúlyozta, ezek olyan perspektívák, amelyek szemben állnak Magyarország érdekével, békéjével és biztonságával, valamint a magyar családok gazdasági lehetőségeivel, prosperitásával. Emiatt a kormánypártok úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtést indítanak a háborús tervekkel szemben, és egy nemzeti konzultáció is indult a brüsszeli gazdasági megszorításokkal összefüggésben – jegyezte meg.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, 

a háborúhoz három dologra van szükség: pénzre, pénzre és pénzre.

 Hozzátette, ebből következően a háborút támogató európai országok mindegyike adóemelésekbe kezdett és megszorításokat vezet be, a hírek pedig nyugdíjcsökkentésről és egyes uniós tagállamokban a sorkatonaság bevezetéséről szólnak.

Kiemelte,

az aláírásgyűjtéssel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy Magyarország nem kíván csatlakozni az európai háborús tervekhez.

– Nemet mondunk az Európai Uniónak a háborúba lépésére, nemet mondunk Magyarország háborúba lépésére – hangsúlyozta.

Elmondta, a nemzeti konzultációval arra biztatják az embereket, hogy annak kitöltésével és visszaküldésével mondjanak nemet azokra a gazdasági tervekre, amelyek adóemelések és megszorítások révén megsarcolnák a magyar választópolgárokat.

Megjegyezte, 

a brüsszeli tervek nemcsak az ottani tervezőasztalokon léteznek, hanem megjelentek a magyar belpolitikában is.

Orbán Balázs emlékeztetett, az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági megszorítócsomagja, amely kísérteties módon hasonlít a Brüsszelben a korábbi időszakban már követelt megszorításokhoz és adóemelési elképzelésekhez. Szerinte ez egy brutális baloldali megszorítócsomag, amely a többi között a személyi jövedelemadó és az áfa emelését is tartalmazza, továbbá visszavágná a családtámogatásokat is.

Úgy fogalmazott, 

ezek a javaslatok valamennyi háborúpárti országban egyre inkább előtérbe kerülnek. 

Ursula von der Leyen a tagállamok állam- és kormányfőinek címzett levelében arra kérte az európai vezetőket, hogy december 18-án, az európai uniós következő tanácsülésen járuljanak hozzá 135 milliárd eurónyi forrás begyűjtéséhez és Ukrajnába, a háború finanszírozására küldéséhez – mondta.

Kiemelte, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is megírta Ursula von der Leyennek: Magyarország nem fogja támogatni ezeket a terveket, és nem járul hozzá egy olyan, baloldali megszorításra épülő gazdaságpolitikai fordulathoz, amely elvenné a magyar családoktól, fiataloktól és idősektől a megélhetéshez szükséges anyagi forrásokat és lehetőségeket.

Megjegyezte, 

mindenkit arra bátorítanak, hogy támogassa a Fidesz–KDNP aláírásgyűjtését, és politikai hovatartozásól függetlenül álljon ki a háborúval szemben, a nemzeti konzultációs ív visszaküldésével pedig tiltakozzon a brüsszeli adóemelési tervek ellen.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők teljesen új fokozatba kapcsoltak Ukrajna és a háború támogatásával kapcsolatban. 

– Ezek a vezetők mindent megtesznek azért, hogy begyűjtsék a pénzt a tagállamoktól, ezért indítottak a kormánypártok aláírásgyűjtést 

– mondta.

Hozzátette, bízik abban, hogy a magyar családok a jövőben is kiállnak a béke mellett, a kormány pedig a magyar emberek pénzét a magyar családokra szeretné a jövőben is fordítani.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

