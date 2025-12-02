Ukrajna uniós tagsága szemben áll Magyarország érdekével, békéjével és biztonságával

– Az Amerikai Egyesült Államok új vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja lezárni az orosz–ukrán konfliktust, viszont a brüsszeli elit egy Európa és Oroszország közötti direkt háború előkészítésén dolgozik – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi állomásán kedden.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án. Fotó: MTI/Vajda János

Orbán Balázs a fórum előtti sajtótájékoztatón kiemelte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben elmondott beszédében nyilvánossá tette, hogy Európának készen kell állnia egy 2030-ban induló, Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfliktus megvívására.

Hozzátette,

a háborús felkészülési terv részeként 2029-ig le szeretnék zárni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

A politikai igazgató hangsúlyozta, ezek olyan perspektívák, amelyek szemben állnak Magyarország érdekével, békéjével és biztonságával, valamint a magyar családok gazdasági lehetőségeivel, prosperitásával. Emiatt a kormánypártok úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtést indítanak a háborús tervekkel szemben, és egy nemzeti konzultáció is indult a brüsszeli gazdasági megszorításokkal összefüggésben – jegyezte meg.

Orbán Balázs úgy fogalmazott,

a háborúhoz három dologra van szükség: pénzre, pénzre és pénzre.

Hozzátette, ebből következően a háborút támogató európai országok mindegyike adóemelésekbe kezdett és megszorításokat vezet be, a hírek pedig nyugdíjcsökkentésről és egyes uniós tagállamokban a sorkatonaság bevezetéséről szólnak.