Magyar Péter és pártja egyszerre írja és tagadja a saját megszorítási programját

Nem hiányzik a humor a magyar politikából Orbán Balázs szerint.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 21:09
Fotó: Ladóczki Balázs
„Fenyegetőzés, minősítgetés, tagadás – Kármán András, a nemzetközi bankárból lett gazdaságpolitikus a Tisza Párt teljes kommunikációs arzenálját bevetette, most, hogy nyilvánosságra került az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorítócsomagja” – mutatott rá legfrissebb Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs

Budapest, 2025. december 1. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke Szilvay Gergely: Egy védés története - Tudomány és politika összecsapása Magyarországon, Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana - Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?, valamint Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései című köteteinek bemutatóján, a Mandiner és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvényén az MCC budapesti képzési központjában 2025. december 1-jén. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszterelnök kommunikációs igazgatója szerint Kármán magatartása nem írható a véletlen számlájára, hiszen 

a magyar emberek élesen elutasítják azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek segítségével a Tisza Párt a baloldali elképzeléseknek megfelelően – adóemelésekkel, különadókkal, a meglévő támogatási rendszerek leépítésével – újraírná a magyar gazdaságpolitikát.

Orbán Balázs felidézte: a bankárpolitikus a legutóbbi bejegyzésében azt állítja, hogy a Tisza szakértőinek semmi közük a Tisza Párthoz,

csakhogy maguk az érintettek beszéltek róla büszkén, hogy igenis van közük a Tisza gazdasági csomagjához

– tette hozzá a politikai igazgató, majd fel is sorolta, hogy a szóban forgó személyek milyen megszólalásai bizonyítják a baloldali párthoz kötődést. Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője például maga mondta: „Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.” Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezetője ugyancsak megerősítette: „Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink… hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.” Felcsuti Péter még azt is hozzátette, hogy az adóemelési tervek valósak, csak épp nem kommunikálhatják nyilvánosan azokat: „Láttuk, hogy a Tisza Párt egy […] adómódosítási programot […] terjesztett elő. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó-rendszerben.”

Kármán András megpróbálhatja tagadni, hogy a fentieknek semmi köze a Tisza Párthoz, de mégis hogyan magyarázza Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének szavait? »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Itt már kevés lesz annyit mondani, hogy neki sincs köze a Tisza Párthoz

– figyelmeztet Orbán Balázs, majd folytatta. Ruszin-Szendi Romulusz is arról beszélt, hogy nem hozzák nyilvánosságra a programjukat: „Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” Magyar Péter is megerősítette, hogy nem fognak a megszorító intézkedésekről kommunikálni a választások előtt, hiszen – ahogy fogalmazott – „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”

„Most tehát ott tartunk, hogy Magyar Péter és pártja egyszerre írja és tagadja a saját megszorítóprogramját. Még hogy hiányzik a humor a magyar politikából!” – jegyzi meg gúnyosan Orbán Balázs a posztjában.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Ladóczki Balázs)
 

