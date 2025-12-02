Orbán BalázsTisza Pártmegszorítócsomag

Orbán Balázs: A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi baloldali gazdaságpolitikai hitvallás

A program nem a nemzeti érdekeket szolgálja, csupán Brüsszel háborús terveinek finanszírozásához járulna hozzá a miniszterelnök politikai tanácsadója szerint.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 18:23
A Tisza programja a korábban már látott baloldali megszorítások korszakát idézi, amelynek célja a munkaalapú, a családokat támogató magyar modell teljes lebontása – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs.

A Tisza gazdasági programja. Forrás: Index

A miniszterelnök politikai tanácsadója szerint a dokumentum lényege egy radikális paradigmaváltás: az alacsony adókra, illetve a családokat és vállalkozásokat célzó támogatásokra épülő magyar rendszer helyett egy brüsszeli típusú, magas adókat bevezető, az állami támogatásokat visszanyíró, az állami újraelosztást előtérbe helyező modellt erőltetne Magyarországra. 

A politikus pontokba szedve foglalta össze a Tisza-csomag legfontosabb elemeit:

  1. A Tisza Párt progresszív személyi jövedelemadót vezetne be: 22–33 százalékra emelné az szja-t, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is több százezer forinttal csökkenne évente a fizetése. 
  2. A Tisza tervei szerint jelentős megszorítások várnának a gyermekes családokra: harminc–ötven százalékkal csökkennének a családi adókedvezmények, megszüntetnék a gyedet, és fizetőssé tennék a gyermekek egészségügyi ellátását. 
  3. A Tisza Párt megszorítócsomagja 32 százalékos áfát vetne ki – a jelenlegi 27 százalékos helyett – az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, a szeszes italokra, a dohánytermékekre és több hétköznapi termékre is. Ez az adóemelés számottevő drágulást okozna a magyar emberek számára, és sokak mindennapi kiadásait növelné. 
  4. A kisvállalkozások társasági adóját 13,5 százalékra, a középvállalkozások adóját 18 százalékra emelnék, emellett megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, és a legtöbb vállalkozás esetében eltörölnék a kedvezményes adózási formákat is, mint a kiva, a kata és az ekho. 
  5. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: az alapellátás (8,5 százalékos alapcsomag) már eleve többe kerülne, mint a mostani teljes körű állami ellátás (hét százalék).
  6. A nyugdíjrendszerben húszszázalékos adót vezetnének be özvegyi nyugdíjra, a magánnyugdíjpénztári rendszerben pedig a nyugdíjkifizetéseket nem a befizetések összege, hanem a piac teljesítménye határozná meg.

Ez a program a brüsszeli elvárásoknak megfelelés tankönyvi példája. Olyan gazdaságpolitika, amely nem a nemzeti érdeket szolgálja, hanem csak a háborús készülődés miatt szükséges megemelt adóbevételeket célozza meg – hangsúlyozta Orbán Balázs. 

Hozzátette: a nemzeti konzultáció, amelynek kitöltési lehetőségét egy héttel meghosszabbították, most lehetőséget ad arra, hogy mindenki véleményt mondjon erről a jövőképről. 

Töltse ki és küldje vissza konzultációt – mondja el a véleményét a megszorító intézkedésekről! Ne engedjük, hogy a magyar emberek a baloldali megszorítások fogságába kerüljenek!

– zárta a gondolatait a politikus.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Fontos híreink

