Karácsony GergelypropagandaTisza PártkritikaMagyar Péter

Magára haragította a fővárosiakat a Tisza Párt

Magyar Péter pártjának távolmaradása a tegnapi rendkívüli közgyűléstől felbőszítette a párt szimpatizánsainak egy részét. Lapunk információi szerint a párt vezetése komoly kritikákat kapott a felelősségvállalás elkerülése miatt.

Munkatársunktól
2025. 12. 02. 16:42
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balliberális belharc kezdődött a fővárosi szavazók kegyeiért a Fővárosi Közgyűlés tegnapi ülését követően. Lapunk információi szerint ugyanis a Tisza Pártot a szavazók irányából rendkívül komoly kritikák érték, amiért képviselői távol maradtak a testület ülésétől. 

Karácsony Gergelyék tüntetése a Clark Ádám téren
Fotó: Csudai Sándor

Mindeközben pedig a tüntetéssel egybekötött rendkívüli közgyűlés növelte Karácsony Gergely elismertségét a fővárosban. 

A Tisza Párt elnökségéhez nagyon komoly kritikák futottak be tegnap este, többen is azt állították, hogy Karácsony Gergely cserbenhagyása miatt elveszthetik a balliberális szavazókat

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk. Kiemelte, zárt ajtók mögött maga Magyar Péter is elismerte, hogy a frakciója baklövést követett el, amikor a távolmaradás mellett döntött. 

Utólag jól látszódik, hogy konfrontálódni kellett volna a megfutamodás helyett

– emelte ki a forrás. Elmondta, a Tisza Párt vezetése a tegnap esti látható veresége után közösségi médiás csoportokban, kamuprofilok és elkötelezett tiszások által terjesztett suttogó propagandával igyekszik helyreállítani a renoméját oly módon, hogy támadja Karácsony Gergelyt. 

Az üzenet egyértelmű: felesleges, amit Karácsony Gergely csinált, csak a Tisza Párt hozhat változást, a főpolgármesternek pedig konfrontatívabb politikára kell törekednie a kormánnyal szemben

– jegyezte meg az informátor. A forrásunk értesülését alátámasztja egy, a Tisza Párt szimpatizánsai által üzemeltetett csoportban írt bejegyzés is. 

Screenshot
Forrás: Facebook
Screenshot
Forrás: Facebook

A bejegyzés ugyanis egyértelműen arra utal, hogy a Tisza Párt az egyetlen kormányellenes alternatíva, miközben Karácsony Gergelynek olyan dolgokat is meg kellene tennie, amelyekre főpolgármesterként jogilag nincs lehetősége. Egy másik bejegyzésben pedig azt állították: 

Karácsony Gergely minden szinten megbukott.

A Tisza Párt fővárosi frakciója a közösségimédia-oldalán a rendkívüli közgyűléstől való távolmaradással kapcsolatos bejegyzései alatt rengeteg negatív kommentet kapott. A legtöbben a felelősségvállalás hiányát firtatták a párttal kapcsolatban. 

Screenshot
Forrás: Facebook
Screenshot
Forrás: Facebook

Volt olyan kommentelő, aki egyenesen kijelentette, a távolmaradás miatt nem fog a Tisza Pártra szavazni az áprilisi országgyűlési választásokon, a legtöbben azonban a felelősségvállalás hiányát emlegették. 

Screenshot
Forrás: Facebook
Screenshot
Forrás: Facebook

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Balázs Attila)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.