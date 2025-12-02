Magára haragította a fővárosiakat a Tisza Párt

Balliberális belharc kezdődött a fővárosi szavazók kegyeiért a Fővárosi Közgyűlés tegnapi ülését követően. Lapunk információi szerint ugyanis a Tisza Pártot a szavazók irányából rendkívül komoly kritikák érték, amiért képviselői távol maradtak a testület ülésétől.

Fotó: Csudai Sándor

Mindeközben pedig a tüntetéssel egybekötött rendkívüli közgyűlés növelte Karácsony Gergely elismertségét a fővárosban.

A Tisza Párt elnökségéhez nagyon komoly kritikák futottak be tegnap este, többen is azt állították, hogy Karácsony Gergely cserbenhagyása miatt elveszthetik a balliberális szavazókat

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk. Kiemelte, zárt ajtók mögött maga Magyar Péter is elismerte, hogy a frakciója baklövést követett el, amikor a távolmaradás mellett döntött.

Utólag jól látszódik, hogy konfrontálódni kellett volna a megfutamodás helyett

– emelte ki a forrás. Elmondta, a Tisza Párt vezetése a tegnap esti látható veresége után közösségi médiás csoportokban, kamuprofilok és elkötelezett tiszások által terjesztett suttogó propagandával igyekszik helyreállítani a renoméját oly módon, hogy támadja Karácsony Gergelyt.

Az üzenet egyértelmű: felesleges, amit Karácsony Gergely csinált, csak a Tisza Párt hozhat változást, a főpolgármesternek pedig konfrontatívabb politikára kell törekednie a kormánnyal szemben

– jegyezte meg az informátor. A forrásunk értesülését alátámasztja egy, a Tisza Párt szimpatizánsai által üzemeltetett csoportban írt bejegyzés is.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A bejegyzés ugyanis egyértelműen arra utal, hogy a Tisza Párt az egyetlen kormányellenes alternatíva, miközben Karácsony Gergelynek olyan dolgokat is meg kellene tennie, amelyekre főpolgármesterként jogilag nincs lehetősége. Egy másik bejegyzésben pedig azt állították:

Karácsony Gergely minden szinten megbukott.

A Tisza Párt fővárosi frakciója a közösségimédia-oldalán a rendkívüli közgyűléstől való távolmaradással kapcsolatos bejegyzései alatt rengeteg negatív kommentet kapott. A legtöbben a felelősségvállalás hiányát firtatták a párttal kapcsolatban.