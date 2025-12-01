Hiába paktált le Magyar Péterrel, cserben hagyja Karácsonyt a szövetségese

Egyik legfontosabb szövetségese, a Tisza Párt hagyta cserben Karácsony Gergely főpolgármestert. A fővárost vezető koalíció legnagyobb frakciója ugyanis nem vesz részt a ma délután öt órakor kezdődő rendkívüli közgyűlés ülésén a kelenföldi buszgarázsban.

Döntésüket azzal indokolták, hogy

a főpolgármester egy olyan javaslatot próbál elfogadtatni, amelyet a közgyűlés két hónappal ezelőtt már elfogadott, és amely a kormány politikai színdarabjában való részvételt jelenti.

A főpolgármester javaslatát a Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció és a Fidesz–KDNP frakciói is kritikával illették. A javaslat ugyanis nem teremt alapot a kormánnyal, Budapest csődjével kapcsolatos tárgyalások megkezdésére. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten tartott Kormányinfón egyértelműen kijelentette:

ha a Fővárosi Közgyűlés megteremti a jogi alapot a beavatkozásra, vagyis hivatalosan is megállapítja Budapest fizetésképtelenségét, a kormány közbelép, és biztosítja a város működőképességét.

Mindezek ellenére a Karácsony Gergely által benyújtott javaslat semmilyen fizetésképtelenséget nem tartalmaz, pusztán üdvözli a kormány kezdeményező készségét a probléma megoldása kapcsán, illetve további forrásokat akar kizsarolni a kormányzattól.

A rendkívüli ülésre a Fidesz–KDNP módosító indítványt nyújtott be, amely szerint a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania Budapest fizetésképtelenségét. A javaslat szerint a Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy

Budapest Főváros Önkormányzata 2025. év végével fizetésképtelenné válik, nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, ezért a kormányhoz fordul segítségért a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működésének és a dolgozói bérek megfizetésének biztosítása érdekében.

A Fidesz–KDNP-frakció javaslatát a várost vezető koalíció maradéka, azaz 13 fő nem akarja elfogadni, miközben Karácsony Gergely előterjesztését a kormánypárti és a Podmaniczky-frakció sem hajlandó támogatni. Így pedig várhatóan egyik javaslatnak sem lesz többsége a rendkívüli ülésen.