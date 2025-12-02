Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

idezojelek
A Helyzet

Culáger a garázsban

Karácsony Gergely az elégedetlenség hős bajnokaként tanulgatja a lehetőségeit, ahelyett, hogy irányítaná Budapestet.

Haraszti Gyula avatarja
Haraszti Gyula
Cikk kép: undefined
KarácsonykormányHorn GáborTóka Gáborculáger 2025. 12. 02. 5:00
Fotó: Hatházi Tamás
0

– Az elégedetlenség tanulgatja, hogy a jelenlegi rendszeren belül milyen cselekvési lehetőségei vannak – próbálta a maga finomra hangolt stílusában, megszépítve megfogalmazni Tóka Gábor politológus nemrég egy podcastben azt az ordenáré manipulációt, amit az ellenzék, a balliberálisok folytatnak szinte megállás nélkül a jobboldal, illetve a kormány ellen. Az elemző példásan felmondta a baloldali iskola szokásos mantráját is az autokrata Orbán-kormányról, kijelentve, hogy a mostani kabinet nem fogja mosolyogva várni, hogy levágják a fejét.

A fejlevágásról álmodozó „szakértő” nem más, mint Karácsony Gergely egykori mentora, aki a saját tanulmányának gondolatait egy az egyben kölcsönbe adta a főpolgármesternek még liberális ficsúr korában, a kilencvenes években, hogy ezzel is támogassa a „jövő szociológusának” tudományos diákköri dolgozatát, bedugva őt az egyetemre. A Soros-egyetem pénzén mentorálgató oktató segítségével aztán Karácsony nem is nagyon foglalkozott mással, mint a választói magatartástípusokkal Magyarországon, hogy később a Gyurcsányéknak kétes valóságtartalmú közvélemény-kutatásokat és egyéb szakértői anyagokat gyártó vegykonyha két másik nagy manipulátora, Hann Endre és Horn Gábor culágere legyen.

A kis történelmi kitérő azért sem lényegtelen, mert sajnos ezt látjuk ma is a főpolgármester szinte minden megnyilvánulásában. 

Dolgozni, várost építeni nem tud és nem is szeret, egyetlen fegyvere van csupán, a politikai ellenfeleivel szemben zajló állandó háború és manipulációs küzdelem, miközben lassan, de biztosan a fejére omlik a plafon a budapesti Városházán. Mondhatni, az elégedetlenség hős bajnokaként tanulgatja a lehetőségeit, ahelyett, hogy irányítaná Budapestet.

Ebben a simliskedésben ma már ott tartunk, hogy Karácsony kezd önmaga paródiájává válni, a Fővárosi Közgyűlés képviselőit advent idején egy tragikomikus színjáték statisztáiként bekényszerítette egy buszgarázsba, hogy aztán onnan tüntetést szervezzen a gonosz kormány ellen, amely szerinte a szolidaritási hozzájárulás behajtásával ellehetetleníti Budapest költségvetését. Eközben pedig a nemzet jobb sorsra érdemes fővárosa csődben van, mert az adófizetők pénzével való felelős gazdálkodás helyett a főmanipulátor és csapata vélhetően úgy tapsolta el a forrásokat, mintha nem is léteztek volna, miközben a Karácsony körül ímmel-ámmal még ott számolgató szakértők is csak faktorálással, kölcsönökkel és egyéb sumákolásokkal tudják menteni a menthetőt, hogy legalább a béreket ki tudják fizetni a fővárosi dolgozóknak.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pedig a tények alapján semmi sem indokolná, hogy ezt tegyék ezek a szerencsétlenek. Már többször leírtuk, hogy a a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően Budapest helyi iparűzésiadóbevétele a 2019-es 163,9 milliárd forintról 2025-re 321,9 milliárdra növekedett. Az ugyan igaz, hogy megnövekedett bevételei miatt a főváros szolidaritási hozzájárulása is tízmilliárdról 89 milliárd forintra nőtt, de eközben több lett a Budapestnek nyújtott állami működési támogatás is, ami 26 milliárdról csaknem 44 milliárd forintra emelkedett. 

Mindent összevetve tehát 2025-ben a fővárosi kasszában mintegy 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt.

Ennek ismeretében két eset lehetséges. Megvolt a pénz, de eltűnt, ahogyan azt fentebb feltételeztük. Vagy megvan a pénz most is, de folyamatosan csőddel kell fenyegetőzni, mert ezt kívánja a politikai oppozíció. Élünk azonban a gyanúperrel, hogy bármelyik verzió is igaz, egyszer emiatt nem a kormányfő, hanem inkább Karácsony lesz kénytelen a guillotine alá csúsztatni a nyakát.
 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu