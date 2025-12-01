Erdő Péter: Csatlakoznunk kell a béke üzenetéhez, tanításához

Erdő Péter bíboros-érsek, magyar katolikus egyházfő advent első vasárnapja alkalmából a hagyományokhoz híven aranymisét celebrált az esztergomi bazilikában. Ezt követően megáldotta és felszentelte az esztergomi belvárosi kálváriát, amelyet a helyi családok adományaiból és közreműködésével újítottak fel.

Találkozás az Úrral

Szimbolikus jelentősége is van annak, hogy advent első vasárnapján szenteljük fel ezt a kálváriát, hiszen így is készülünk az Úrral való találkozásra karácsonykor és majd húsvétkor is. A húsvéti készületnek ugyanis a színhelye mindig a kálvária, általában nagyböjti pénteken imádkozva, énekelve járják végig itt a keresztutat a hívek

– nyilatkozta lapunknak a szentelési ünnepségen a bíboros. Erdő Péter hozzáfűzte: az adventre sokféleképpen készül az egyház, a plébániák szerte az országban. Szokott lenni például közös gyóntatás, egy-egy templomban nyolc-tíz pap is összejön ilyenkor, hogy elvégezhesse a karácsony előtti gyóntatást. – Az adventi koszorúkat sem csak jelképesen használjuk természetesen, hanem amikor meggyújtjuk rajtuk vasárnaponként a gyertyát, imádkozunk, énekelünk, és ilyenkor szoktunk valamilyen jó feltételt is megfogalmazni – fejtette ki a bíboros. – Van, ahol ez a gyermekekkel közösen zajlik, és ilyenkor kézimunka-foglalkozást is tartunk. Kis inget vágunk ki például papírból, és azt mondjuk, hogy a kis Jézusnak készítjük ezt karácsonyra, ahány segítségnyújtást vagy jó cselekedetet hajtunk végre, annyi keresztet, virágot rajzolunk később az ingre. Ugyanígy van, aki szőnyeget sző színes csíkokkal, hogy a kis Jézus jászola elé terítse – sorolta Erdő Péter. Mint elmondta: ezekkel az adaventi foglalkozásokkal a gyerekek is lassanként ráérezhetnek arra, hogy advent idején olyan valakinek a születésére készülünk, akit nagyon szeretünk, mert ő is nagyon szeret minket. Ez a meghittség jellemzi az adventet.

Belső és külső béke

Az érsek hangsúlyozta:

Nagyon fontos a belső és a külső béke is, hiszen ennek hirdetője volt Krisztus. A Szentírás szerint az angyalok is békességet hirdettek, dicsőséget a mennyben Istennek és békességet a Földön az embernek. Erre van nagy szükség, különösen most, a mi Európánkban, mert a békétlenség nagyon megviseli az emberek testi és lelki egyensúlyát, a testét és lelkét egyaránt.

Emlékeztetett arra, hogy XIV. Leó pápa is mindig a békéről tanít, ahogyan tette nemrég a niceai zsinat 1700. évfordulójához kötődő törökországi látogatása alkalmából, de elutazott a háborútól körülvett Libanonba is azért, hogy a béke jele legyen. – Azt hiszem, hogy csatlakoznunk kell hozzá itt, Európában is, szívvel-lélekkel – mondta a bíboros.

Hernádi Ádám esztergomi polgármester és az önkormányzat tájékoztatása szerint az Erdő Péter által tegnap felszentelt kálvária sorsát hosszú idő után 2024 elejére tudta jogilag rendezni Esztergom városa, így a stációépítmények városi tulajdonba kerülhettek.