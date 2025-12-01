Budapest csődben: a miniszterhelyettes lemondásra szólította fel Karácsony Gergelyt

– A fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatni, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni – írta mai közleményében Latorcai Csaba. A területfejlesztési miniszterhelyettes arra reagált, hogy a tervek szerint Karácsony Gergely ma a kelenföldi buszgarázsból felvonul híveivel a karmelita kolostorba, tüntetni a kormány ellen. A kormánypárti politikus szerint viszont a főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal:

úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti.

– Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak. A főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása – írta Latorcai.

– A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja – tisztázta a miniszterhelyettes.