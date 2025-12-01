Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Karácsony GergelyminiszterhelyetteskormányMagyarországfőváros

Budapest csődben: a miniszterhelyettes lemondásra szólította fel Karácsony Gergelyt

Bár a lemondását nem a karmelita kolostorba kellene vinnie, mégis arra szólította fel Karácsony Gergelyt a kormány miniszterhelyettese, hogy inkább azzal sétálgasson. Latorcai Csaba szerint a főváros csődje élő bizonyíték arról, hogy mit tud a baloldal a gyakorlatban. A főpolgármester a karmelita előtt tüntet ma.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 17:44
Borítókép: Karácsony Gergely (MTI/Kocsis Zoltán) főváros, csőd, közgyűlés
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatni, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni – írta mai közleményében Latorcai Csaba. A területfejlesztési miniszterhelyettes arra reagált, hogy a tervek szerint Karácsony Gergely ma a kelenföldi buszgarázsból felvonul híveivel a karmelita kolostorba, tüntetni a kormány ellen. A kormánypárti politikus szerint viszont a főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: 

úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti.

 

– Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak. A főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása – írta Latorcai.

– A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja – tisztázta a miniszterhelyettes. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.