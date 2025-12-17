Örökbefogadott stációk a Magyar Sionnál

„Most már járom kálváriámat, / Volt arcok utánam köszönnek / S vén szívemre, míg botorkálok, / Kegyetlenül, gúnyosan jönnek / Új szerelmek s még fájóbb könnyek.”

Amint kezdjük elérni az öregedés mezsgyéjét, óhatatlanul Ady verssorai búgnak a fejünkben vagy ehhez hasonló gondolatok, ha kálváriahegyek közelébe érünk, és Krisztus szenvedéseit látjuk a a stációkon. Így esett ez meg velünk Esztergomban is, de ez a mélabú hála istennek nem tartott sokáig, hiszen örömünnepre hívtak meg a város büszke polgárai. Az esztergomi belvárosi temető feletti, Jó Pásztor-kápolnától a golgotára emelt Szent Sír-kápolna felé tartó úton a helyi személyiségek, családok adományaiból újították fel az egyes stációkat, és az így megszépült kálváriát Erdő Péter bíboros-érsek, magyar katolikus egyházfő szentelte fel advent első vasárnapján.

Az esztergomi belvárosi Kálvária-hegyen található összművészeti együttes a századforduló építészetének egyik kiemelkedő emléke, amely két kápolnából és tizennégy épített stációból áll. A stációk különlegessége pedig az, hogy eredetileg is az esztergomi családok és egyházi személyek adományaiból épültek, míg a világháború és az azt követő kommunizmus időszakában meg nem tizedelte a műemlékeket a romlás.

Az esztergomi önkormányzat azonban ismét lehetőséget teremtett a korszerűsítésre, meghirdetve a régi adományozók leszármazottainak és a helyieknek, hogy járuljanak hozzá egy-egy állomás megújulásához a keresztúton. „Fogadj örökbe egy stációt!” – szólította meg a jóakaratú embereket a város, és a kérés nem volt hiábavaló. Családok, városi és egyházi közösségek, magánadományozók jelentkeztek, lehetővé téve a felújítást, amelynek összköltsége elérte a harmincmillió forintot. A pénzből egyebek mellett a kis építményekre új dombormű, tető került, helyrehozták a talapzatokat és a téglafalakat is.

Ehhez persze az is kellett, hogy a több évtizedes elhanyagoltság után néhány évvel ezelőtt megkezdődjön az értékek kutatása és mentése, az alsó kápolnát sikerült részben felújítani, a felső kápolnát pedig, amely már az összedőlés határára került, közösségi és egyházmegyei kezdeményezésre és a város vezetésének segítségével az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Mára, bár a belső terében van még tennivaló, ezt az épületet is felújították – az előtte álló keresztekkel, szobrokkal és a stációkkal együtt.