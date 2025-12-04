kormányZs Szőke Zoltánminimálbér

Ekkora reálbéremlkedést eredményez a frissen aláírt bérmegállapodás jövőre

A minimálbér és a garantált bérminimum is kihat az ezeknél többet keresők bérére is.

2025. 12. 04. 15:31
Zs. Szőke Zoltán elmondta, a bértárgyalásokon olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megállapodása nyomán létrejött 11 pontos adócsökkentési program Fotó: Bujdos Tibor Forrás: Bujdos Tibor Észak-Magyarország
A minimálbér 11 százalékos és a garantált bérminimum 7 százalékos jövő évi emelése előbbieknél 6-7 százalékos, utóbbiaknál 3 százalékos reálbér-növekedést eredményez – közölte Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének (Áfeosz-COOP) elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. A szövetség elnöke a karmelita kolostorban tartott eseményen hozzátette, a bérmegállapodás megkötésekor – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói oldalának képviselői – figyelembe vették, hogy a minimálbér nagymértékben szociális elemeket tartalmaz, ezért vállaltak egy komoly, 11 százalékos emelést. Rámutatott, hogy mind a két kötelező bérelem – a minimálbér és a garantált bérminimum – kihat az ezeknél többet keresők bérére is. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy ez a gazdaságilag nem indokolható nagyságrendű emelés nem lehet irányadó az átlagos béremelésre, a jövőbeni bizonytalanságok miatt reálisan az átlagos béremelés infláció követő vagy azt kismértékben meghaladó lehet.

A minimálbér reálértéke 6-7 százalékkal emelkedik, ami jó aránynak tekinthető
Fotó: Teknős Miklós

 

Zs. Szőke Zoltán emlékeztetett: idén a megváltozott makrogazdasági környezet miatt újratárgyalták a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodás minimálbérre vonatkozó részét. Azonban még a változtatással együtt is sikerült a három évre kötött megállapodás keretei között maradni, közelít a kitűzött cél felé, hogy a minimálbér a lehető legrövidebb időn belül érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Az Áfeosz-COOP elnöke közölte, a vállalkozói szervezetek egyetértettek abban, hogy a továbbra is feszített, de nem túlfeszített béremelési ütem hozzájárul a gazdaság további fehérítéséhez, a termelékenység növekedéséhez és a foglalkoztatáspolitikai eredmények megőrzéséhez, hiszen alacsony a munkanélküliség.

Zs. Szőke Zoltán elmondta, a bértárgyalásokon olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megállapodása nyomán létrejött 11 pontos adócsökkentési program, amely főként a kis- és közepes vállalkozások terheit hivatott csökkenteni. – Nem örültünk, de tudomásul vettük, hogy a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentése, annak mintegy 200 milliárd forintos összegével szétfeszítette volna az állami költségvetés kereteit – jelentette ki Zs. Szőke Zoltán. Hozzátette, a következő időszakban sem mondanak le az élőmunka terheinek lehetőség szerinti csökkentéséről.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emelése és ehhez kapcsolódóan a reálbérek növekedése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Magyarországon a gazdasági növekedés szinte egyetlen motorja a belső fogyasztás, ezért fontos a vásárlóerő megtartása.

Jelezte ugyanakkor, reményeik szerint a gazdasági növekedés meg fog indulni. Ebben bizakodnak a világpolitikai eseményeket látva, ráadásul ezt a folyamatot segíti a kormány is, például a 11 pontos programmal, amely célzottan a minimálbért fizető cégek számára érzékelhető támogatás. Palkovics Imre és Zs. Szőke Zoltán is megköszönte a VKF-ben helyet foglaló tárgyalópartnereknek az egyeztetések során mutatott rugalmas, kompromisszumkész hozzáállását.

A bérmegállapodást Orbán Viktor miniszterelnök mellett Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, Zs. Szőke Zoltán, Mészáros Melinda, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke, Palkovics Imre és Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke írta alá.

