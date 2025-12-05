Nem az időjárástól lesz jó a kedvünk

Túlnyomóan erősen felhős, sokfelé borult időre számíthatunk, kisebb felhőzet-vékonyodás és szakadozás leginkább északkeleten fordulhat elő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás Forrás: HungaroMet

Reggel és délelőtt átmenetileg kevesebb helyen várható csapadék, majd a déli óráktól – a keleti térségek kivételével – ismét egyre többfelé valószínű időszakos eső. A keleties szél helyenként élénk lehet, a magasabban fekvő területeken erős lökések is kísérhetik, később pedig északi, északkeleti irányba fordul az áramlás.

A csúcshőmérséklet jellemzően 6–12 fok között alakul, de a keleti, naposabb vidékeken ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl a levegő.

A légköri változások általában nem terhelik meg számottevően a szervezetet, ám a hajnali fagy és a párás levegő fokozhatja a krónikus ízületi betegek fájdalmait, merevségét. Reggel érdemes alaposan átmozgatni az érintett testrészeket, ez enyhítheti a panaszokat. A magas páratartalom a krónikus légúti betegeknél is rontja a tüneteket. A nedves időben gyorsabban terjednek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia és a fertőzések elleni védekezés – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

Szürke, csapadékos hétvége jön: csak kevés helyen bukkan elő a nap

Szombaton marad a borongós, szürke idő, és legfeljebb a Tiszántúlon vékonyodhat el kissé a felhőzet. Szitálás, gyenge eső továbbra is előfordulhat. A hőmérséklet nagyjából 11 fok körül alakul.

Vasárnap továbbra is borult, párás idő várható, délig sokfelé esővel vagy szitálással. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet 6 és 12 fok között változik – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Hétfőn erősen felhős, helyenként ködös időre számíthatunk, és főként az ország északi felén lehet eső. A maximumok körülbelül 7 fok körül alakulnak.

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, elszórtan kisebb csapadékkal. A délnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet pedig akár 12–13 fokig is emelkedhet.

