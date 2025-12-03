Később nyit az eplényi sípálya

Rengeteg helyen elkezdődött már a síszezon, többek között Ausztria síparadicsomai közül is már több megnyitotta a felvonóit. A Feol megnézte, mi a helyzet a Bakonyban, várható-e, hogy a közeljövőben már látogatókat fogadjon a síaréna. Nem véletlenül számít népszerűnek, hiszen 16 pálya összesen 6900 méter síelésre alkalmas felülettel várja a látogatókat, amikor teljes üzembe helyezik a parkot.

Hamarosan nyitunk – állt múlt héten az eplényi síaréna hivatalos oldalán. November 26-án arról számoltak be, hogy várhatóan 28-án pénteken megnyitják az 1-es pályát, amelyet hóágyú segítségével tesznek síelésre alkalmassá. Egy nappal később azonban már arról számoltak be, hogy a kedvezőtlen időjárási előrejelzések miatt elhalasztják a nyitást.

Amint mínusz fokot mutatnak a hőmérők, elkezdik előkészíteni a pályát, azonban

a hóágyúk használatához is szükség van a tartós hidegre, hiszen akármennyi havat állítanak elő, nulla fok felett elolvad.

Az előrejelzések szerint egyelőre még várnunk kell a tartós hidegre. Eleinte várhatóan csak az 1-es pályát vehetik igénybe a síelők, de amint tartósan beköszönt a tél, a többi pálya megnyitása is esedékes lesz.