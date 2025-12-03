Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

sípályaeplényi sípályabakonysíeléstél

Később nyit az eplényi sípálya

Továbbra sem tudni, mikortól mehetünk Magyarország legnagyobb síközpontjába. A síszezon elkezdődött, sokan várják, hogy a népszerű eplényi pálya is megnyissa kapuit a téli sportok szerelmesei előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rengeteg helyen elkezdődött már a síszezon, többek között Ausztria síparadicsomai közül is már több megnyitotta a felvonóit. A Feol megnézte, mi a helyzet a Bakonyban, várható-e, hogy a közeljövőben már látogatókat fogadjon a síaréna. Nem véletlenül számít népszerűnek, hiszen 16 pálya összesen 6900 méter síelésre alkalmas felülettel várja a látogatókat, amikor teljes üzembe helyezik a parkot.

Hamarosan nyitunk – állt múlt héten az eplényi síaréna hivatalos oldalán. November 26-án arról számoltak be, hogy várhatóan 28-án pénteken megnyitják az 1-es pályát, amelyet hóágyú segítségével tesznek síelésre alkalmassá. Egy nappal később azonban már arról számoltak be, hogy a kedvezőtlen időjárási előrejelzések miatt elhalasztják a nyitást.

Amint mínusz fokot mutatnak a hőmérők, elkezdik előkészíteni a pályát, azonban

a hóágyúk használatához is szükség van a tartós hidegre, hiszen akármennyi havat állítanak elő, nulla fok felett elolvad.

Az előrejelzések szerint egyelőre még várnunk kell a tartós hidegre. Eleinte várhatóan csak az 1-es pályát vehetik igénybe a síelők, de amint tartósan beköszönt a tél, a többi pálya megnyitása is esedékes lesz.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu