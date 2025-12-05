Világcsúcs a levegőben: 29 órás repülőút egyetlen megállóval + videó

Új mérföldkő a China Easternnél: december 4-én startolt a világ leghosszabb, egymegállós menetrend szerinti járata. Az utasszállító Sanghajból indul, majd Aucklandben hajt végre technikai leszállást, mielőtt továbbrepül Buenos Airesbe. Az út hossza 10 627 tengeri mérföld, vagyis 19 681 kilométer, a teljes menetidő pedig akár 29 órát is elérhet – írja a simpleflying.com.

Boeing 777-300ER repülőgépének turistaosztálya Fotó: MUSTAFA YALCIN / AFP

Az OAG (Official Airline Guide) nemzetközi repülési adatszolgáltató és elemző cég szerint

ezzel a China Eastern megdöntötte az eddigi csúcstartó Aircalin rekordját, amely Nouméából (Új-Kaledónia fővárosából) Párizsba közlekedik Bangkok érintésével.

A rekordhosszú járat épp a karácsonyi csúcsszezonra indult el, és hetente kétszer szállítja az utasokat.

Boeing 777-300ER – a légitársaság legnagyobb gépe

Az új útvonalon a 316 férőhelyes, háromosztályos Boeing 777-300ER teljesít szolgálatot. Ez a China Eastern legnagyobb gépe, és rengeteg rakományt elbír – ami egy ilyen hosszú távon különösen jól jön.

A menetrend azonban nem mindenki számára kényelmes: a Buenos Airesből visszainduló járat hajnali 2 órakor száll fel, ami a közel 29 órás út szempontjából igen korai időpont, különösen azoknak, akik turistaosztályon utaznak a China Eastern szerényebb kényelmi szolgáltatásaival.

Ez az első China Eastern-járat Dél-Amerikába. A régió és Kelet-Ázsia között jelenleg csak egy másik menetrend szerinti útvonal létezik: az Air China Beijing–São Paulo járata Madridon keresztül. Bár az is hosszú, sem időben, sem távolságban nem érheti utol az új rekordert.

Argentínában egyre nagyobb a kínai közösség, és egyre többen utaznak Kína és Buenos Aires között: az elmúlt évben 96 000 utas repült oda-vissza, eddig azonban csak átszállással lehetett eljutni, a legforgalmasabb útvonal pedig Sanghaj és Buenos Aires között volt.

A China Eastern a járat ritka heti indulása miatt okosan alakíthatja az árakat, így a hosszú útvonal gazdaságosan üzemeltethető. Az Auckland–Buenos Aires piacon is van lehetőség, mivel kevés nonstop járat közlekedik, és az átlagos jegyár magas, így a társaság nem kényszerül jelentős engedményekre.

