Megalakult a Budapesti digitális polgári kör

A patrióta fővárosiakat várják a nemrég megalakult fővárosi digitális polgári körbe – közölte Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 16:46
„Budapest több, mint a fővárosunk – ez a város mindannyiunk történetének része. Itt találkozik a múlt büszkesége a jelen kihívásaival és a jövő lehetőségeivel” – írta közösségi oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője a Budapesti digitális polgári kört méltatta.

Olyan közösséget építünk, ahol fontos a párbeszéd, az ötlet, a vélemény, és ahol együtt gondolkodunk arról, hogyan lehet a városunk zöldebb, biztonságosabb és élhetőbb

– írta a politikus.

