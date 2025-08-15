Megalakult a Budapesti digitális polgári kör

„Budapest több, mint a fővárosunk – ez a város mindannyiunk történetének része. Itt találkozik a múlt büszkesége a jelen kihívásaival és a jövő lehetőségeivel” – írta közösségi oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra.
A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője a Budapesti digitális polgári kört méltatta.
Olyan közösséget építünk, ahol fontos a párbeszéd, az ötlet, a vélemény, és ahol együtt gondolkodunk arról, hogyan lehet a városunk zöldebb, biztonságosabb és élhetőbb
– írta a politikus.