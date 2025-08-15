MiniszterelnökségGulyás GergelySzent István-napokSzent István-napiönazonosságtudatSzent István-napi ÜnnepségmagyarságMagyarországSzent István-napmagyarságtudat

Gulyás Gergely: Hazánk szuverén ország

Magyarország szuverén ország, és nem egy birodalom része, a magyar nemzeti önazonosságtudat-megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 15. 16:24
– Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt: egy ezeréves állam, amely szövetség múlt, jelen és jövő magyarjai között, ez tart meg és köt össze bennünket egymással, immáron 1025 éve.

Budapest, 2025. augusztus 15. Kudlik Júlia újságíró, televíziós szerkesztő és műsorvezető, bemondó átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt kitüntetést Gulyás Gergelytől, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 15-én. MTI/Máthé Zoltán
Kudlik Júlia műsorvezető átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt kitüntetést  (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A miniszter emlékeztetett: Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is. Szent István olyan országot alapított, amelyben

mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket, olyan országot, amely keresztény hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része, olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait,

s csak a legrosszabb korszakokban nem volt erre képes vagy nem tűzte ezt ki céljául – fogalmazott.

A miniszter felhívta a figyelmet: azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk. Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is, túléltünk megsemmisítőnek látszó katonai vereségeket, határmódosításokat, hosszú évszázadokig megoldhatatlannak tűnő történelmi kényszerpályákat. Geopolitika és a birodalmi központok legyőzhetetlennek és öröknek látszó gravitációs vonzásait is.

– Túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni – emelte ki. Gulyás Gergely szavai szerint Magyarország

egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem álmok álmodói és álmok valóra váltói is.

Mint mondta, Magyarország tudományos felfedezésekkel és nagyszerű találmányokkal gazdagította a világot, és hatalmas erejű művészi alkotásokkal járult hozzá az emberiség közös kulturális örökségéhez. A miniszter idézte Széchenyi Istvánt, aki arra intette kortársait, hogy csak a vagyonos nemzet szabad. Szabadság és tulajdon, erre kell ma is lehetőséget biztosítani, ez az, ami a magyar államnak továbbra is feladata – jegyezte meg.

Úgy fogalmazott: Magyarországnak az elmúlt évszázadban kevésszer voltak jó évtizedei, és talán nem is beszélhetünk arról, hogy jó évszázada lett volna,

az elmúlt másfél évtizedben azonban egymillió új munkahely jött létre, egymillióan csatlakoztak a polgárosodásban a középosztályhoz, és megfeleződött a gyermekszegénység.

– Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarország büszke lehet mindarra, amit a mögöttünk hagyott bő másfél évtizedben elért. Volt erőnk ahhoz, hogy saját érdekeinket, és nem mellesleg Európa valódi érdekeit is kövessük. Van erőnk ahhoz, hogy ellenálljunk mindannak, ami Magyarország kulturális azonosságát fenyegeti. Van erőnk megvédeni határainkat, van erőnk ellenállni a folyamatos politikai nyomásgyakorlásnak, van erőnk megvédeni a szuverenitásunkat – emelte ki.

Gulyás Gergely szólt arról is, a magyar nemzet egésze saját államára úgy tekinthet, ahol bármikor otthonra lelhet, az állampolgárság kiterjesztésével pedig több mint egymillió-kétszázezren lehettek Magyarország polgárai, és ők is részesei a múlt, jelen és jövő magyarjai között köttetett szövetségnek, az összetartozásnak. Gulyás Gergely megjegyezte: az országot áldozatos teljesítmények működtetik, a mindennapok nagyon sok területén, a közigazgatásban, kultúrában, tudományban.

Mint mondta, a nemzeti ünnep alkalom rá, hogy elismerjék a valódi, kézzelfogható, létező, megvalósult teljesítményeket. – Ma is olyanokat tüntetünk ki, akik sokat tettek hozzá közös hazánk teljesítményéhez – jegyezte meg.

A miniszter kifejezte reményét, hogy a magyar állam ezeregyszázadik, ezerkétszázadik, ezerháromszázadik születésnapján is lesznek, akik magyarul ünnepelnek, magyarként gondolkodnak, és egy szuverén ország polgáraiként tartják számon államalapításunkat.

A rendezvényen Gulyás Gergely átadta a Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter állami kitüntetések átadásán (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

