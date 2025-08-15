Gulyás Gergely: Hazánk szuverén ország

– Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt: egy ezeréves állam, amely szövetség múlt, jelen és jövő magyarjai között, ez tart meg és köt össze bennünket egymással, immáron 1025 éve.

Kudlik Júlia műsorvezető átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt kitüntetést (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A miniszter emlékeztetett: Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is. Szent István olyan országot alapított, amelyben

mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket, olyan országot, amely keresztény hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része, olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait,

s csak a legrosszabb korszakokban nem volt erre képes vagy nem tűzte ezt ki céljául – fogalmazott.

A miniszter felhívta a figyelmet: azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk. Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is, túléltünk megsemmisítőnek látszó katonai vereségeket, határmódosításokat, hosszú évszázadokig megoldhatatlannak tűnő történelmi kényszerpályákat. Geopolitika és a birodalmi központok legyőzhetetlennek és öröknek látszó gravitációs vonzásait is.

– Túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni – emelte ki. Gulyás Gergely szavai szerint Magyarország

egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem álmok álmodói és álmok valóra váltói is.

Mint mondta, Magyarország tudományos felfedezésekkel és nagyszerű találmányokkal gazdagította a világot, és hatalmas erejű művészi alkotásokkal járult hozzá az emberiség közös kulturális örökségéhez. A miniszter idézte Széchenyi Istvánt, aki arra intette kortársait, hogy csak a vagyonos nemzet szabad. Szabadság és tulajdon, erre kell ma is lehetőséget biztosítani, ez az, ami a magyar államnak továbbra is feladata – jegyezte meg.