Bővülő kínálat, lassuló drágulás, több vevő és kevesebb bérlő

Júliusban országosan 7,3 százalékkal emelkedtek az albérletárak éves összevetésben a KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint, miközben a lakóingatlanok ára 14 százalékkal nőtt. Budapesten még nagyobb volt a különbség – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az albérletárak kapcsán. A fővárosban a bérleti díjak tavaly júniushoz képest csak 6,7 százalékkal emelkedtek, miközben a lakások 19 százalékkal drágultak.

Bőséges a kínálat, ami változatlan kereslet mellett is kevesebb bérlőt jelent. Fotó: Ingatlan.com/Képernyőkép

Tizenöt százalékkal több hirdetés, rekordszámú felvételiző

Július közepén a bérlők már 16,5 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak, szemben az egy évvel korábbi 14,3 ezerrel – ami 15 százalékos növekedésnek felel meg. A kínálat számottevő bővülése csökkenti a bérbeadók árazási mozgásterét, amit az Ingatlan.com lakásárindexe és a KSH–ingatlan.com lakbérindexeinek változása is tükröz. Ráadásul a bérleti szezon közepe felé a kiadó lakáskínálat is számottevően növekedni szokott, ami idén különösen erős lehet.

Az év első felében az állampapírból ingatlanpiacra átnyergelő befektetők mozgatták a lakáspiaci szálakat, így idén augusztusban még több kiadó lakás jelenhet meg az albérletpiacon, ami középtávon még inkább fékezheti a bérleti díjak emelkedését

– tette hozzá Balogh László. Az aktuális albérletpiaci tendenciák kedvezően érinthetik azt a közel 130 ezer felvételizőt, akiknek a száma idén 13 éves rekordot döntött.

A fővárosban már havi 270 ezer egy átlagos albérlet és 110 ezer egy szoba

A legtöbb nappali tagozatos hallgató a KSH adatai szerint Budapesten tanul, a számuk 2023-ban meghaladta a 118 ezer főt. Debrecen a második legnagyobb egyetemváros közel 24 ezer hallgatóval, majd Szeged, Pécs és Győr következik a sorban 19, 18 és 10 ezer nappali tagozatos egyetemistával. Az Ingatlan.com adatai alapján idén július közepén Budapesten 270 ezer forint a havi átlagos bérleti díj, de az egyes kerületek között óriási különbségek vannak. A legdrágább a II. kerület 370 ezer forintos havi átlaggal, a legolcsóbb pedig a XXIII. havi 160 ezer forintos átlagos albérletárral. A budapesti árszinttől alig marad el a debreceni 248 ezer forintos átlagos bérleti díj. A kétszázasok klubjába tartozik még Győr és Székesfehérvár 200-210 ezer forintos átlaggal. Szegeden és Pécsett pedig 165 és 185 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. A legolcsóbb egyetemvárosok közé Miskolc tartozik, ahol 125 ezer forint az átlagos albérletár.

Az egyetemisták körében kedvelt szobabérlés esetén a havi költségek alacsonyabbak, de még mindig jelentősek: Budapesten 110 ezer forintért lehet átlagosan szobát bérelni havonta, és a legolcsóbb külső kerületekben is 75-80 ezer forint az átlagos szobaár egy hónapra. Debrecenben és Szegeden 70-70 ezer forintból jön ki átlagosan egyhavi szobabérlés, Győrben 60 ezer, Pécsett viszont hetvenötezer forintba kerül ugyanez.

– A relatíve magas bérleti díjaknak és szobaáraknak köszönhetően 2025-ben is sikeres lehet az a megoldás, ha a hallgatók többen bérelnek egy nagyobb kiadó lakást, mert ezek nem kerülnek annyival többe, mint amennyivel több szobával rendelkeznek – fogalmazott Balogh László.

Az Otthon start átrajzolhatja a piacot

Alaposan megtépázhatja az albérletpiac keresleti oldalát a szeptemberben induló a Otthon start program, amely akár 50 millió forintos, államilag támogatott, kedvező háromszázalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásvásárlóknak.

– Az idei albérletszezon vége felé sokkal több szülő dönthet úgy, hogy bérlés helyett inkább az első lakás megszerzésében támogatja gyermekét. A legtöbb egyetemvárosban ugyanis elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy ugyanannak az ingatlannak a havi hiteltörlesztője olcsóbb lehet, mint a bérleti díja – hangsúlyozta Balogh László. – Az első lakás megvásárlása a bérlés helyett csak azokban a családokban reális döntés, ahol az egyetemista vagy főiskolás fiatal középtávon is az adott városban tervez tanulni és munkát vállalni. Az is szükséges feltétel, hogy a szülők vagy a hallgató hitelképes legyen, valamint rendelkezésre álljon az önrész összege is – emlékeztetett a szakértő.