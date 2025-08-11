TEKlőfegyverrendőr

Letartóztattak egy rendőr megölésére készülő férfit Nógrádban

A bosszút forraló férfit a TEK munkatársai kapták el.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 11:49
bilincsbe verve Forrás: Kindel Media/Pexels.com
Letartóztatott a bíróság egy 36 éves férfit, aki egy rendőr megölésére készült, erről volt élettársának írt telefonos üzeneteiben – közölte a letartóztatást indítványozó Nógrád Vármegyei Főügyészség hétfőn.

A nyomozás adatai szerint a rimóci férfi bosszút esküdött az őt börtönbe juttató nyomozó és családja ellen, emiatt vele szemben hamis vád bűncselekménye miatt eljárás is indult – írták a sajtóközleményben.

A férfi május 31-i szabadulását követően többször megfenyegette a rendőrt, hogy megöli, emiatt a nyomozó feljelentést tett.

Augusztus 3-án este a fenyegető férfi a volt élettársával történt telefonos üzenetváltás során ismét hangot adott annak, hogy megöli a rendőrt, majd szándékát nyomatékosítva egy lőfegyvernek látszó tárgyról készült fényképet is küldött a nőnek.

 A nő az üzenetváltást és a fényképet elküldte a megfenyegetett rendőrnek.

A bosszút forraló férfit a TEK munkatársai állították elő, a kutatás során az elkövető lakóhelyéről lőfegyvernek látszó tárgy került elő.

A főügyészség közölte: a nyomozó hatóság a többszörös visszaeső férfit gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád és emberölés előkészülete bűncselekményei miatt, őt őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészségi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását, melyet az ügyész tudomásul vett, azonban azzal szemben a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

