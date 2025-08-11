Ennyibe kerül ma egy átlagos használtautó

Júniusban is folytatódott a hazai használt autó-piac fokozatos átrendeződése – derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványából, amelynek célja, hogy pontosabb képet adjon a magyarországi használtautó-kínálat és kereslet jellemzőiről, alakulásáról.

használtautó/ Fotó: Mirkó István

Mennyibe kerül ma egy átlagos használtautó?

A júniusi adatok szerint a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt, ez körülbelül 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hirdetések

40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott,

26,4 százaléka 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg,

20,5 százalék pedig 5 és 10 millió forint közé esett.

A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9 százalék volt,

vagyis a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozog.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5 százalék, hibridből pedig 3,7 százalék szerepelt a kínálatban.

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk.

A felmérés rámutatott egy érdekességre is, mi szerint a hibridek kínálata az elmúlt egy évben nem nőtt, hanem épp ellenkezőleg: 3,8 százalékkal csökkent. A benzin- és dízelautók aránya ezzel szemben enyhén emelkedett, előbbiek kínálata 5,6, utóbbiaké 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.

Ez derül ki az életkorból és a futásteljesítményből

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer, vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.