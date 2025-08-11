használtautó piacdízel autóhasználtautó.hubenzines autó

Ennyibe kerül ma egy átlagos használtautó

A meghirdetett autók átlagos kínálati ára júniusban 5,4 millió forint volt, 40,2 százalékuk 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott. A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak. A használtautók közül a legalacsonyabb átlagéletkora a Škodának volt, 10,5 év.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 10:29
Fotó: Mirkó István
Júniusban is folytatódott a hazai használt autó-piac fokozatos átrendeződése – derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványából, amelynek célja, hogy pontosabb képet adjon a magyarországi használtautó-kínálat és kereslet jellemzőiről, alakulásáról.

használtautó
használtautó/ Fotó: Mirkó István

Mennyibe kerül ma egy átlagos használtautó?

A júniusi adatok szerint a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt, ez körülbelül 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hirdetések 

  • 40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott, 
  • 26,4 százaléka 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg, 
  • 20,5 százalék pedig 5 és 10 millió forint közé esett. 
  • A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9 százalék volt, 

vagyis a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozog.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5 százalék, hibridből pedig 3,7 százalék szerepelt a kínálatban. 

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk.

A felmérés rámutatott egy érdekességre is, mi szerint a hibridek kínálata az elmúlt egy évben nem nőtt, hanem épp ellenkezőleg: 3,8 százalékkal csökkent. A benzin- és dízelautók aránya ezzel szemben enyhén emelkedett, előbbiek kínálata 5,6, utóbbiaké 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.

 

Ez derül ki az életkorból és a futásteljesítményből

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer, vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is 

  1. a Volkswagen, 
  2. a BMW 
  3. és az Opel állnak. 

Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Škodának volt, 10,5 év, míg a legmagasabb a Suzukinak, 15,1 év, júniusban. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

A statisztikai elemzésből kiderül, hogy milyen tényezők befolyásolják az autók kínálati árát. 

Az egyik legfontosabb az állapot: egy újszerű autó átlagosan 26,4, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb. 

Emellett minden 1000 megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti az árat. Ugyanakkor a teljesítmény és a motor mérete emelheti az árat: 10 kilóWatt többlettel 3,8 százalék, 100 köbcentiméterrel pedig 3,3 százalék árnövekedés figyelhető meg.

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
