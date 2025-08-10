Klímasemlegesség ellentmondásokkal és versenyképességi hátrányokkal

Az Európai Unió a világ első klímasemleges gazdasági tömbjévé kíván válni 2050-ig. Az európai zöldmegállapodás kijelölte az ehhez vezető irányt, amelynek megvalósításához az uniós intézmények példátlan szabályozási és pénzügyi erőforrásokat rendeltek. Bárány Péter, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Az előzményeket illetően kifejtette, olyan eszközök születtek, mint az emissziókereskedelmi rendszer (ETS), a karbonvám (CBAM), vagy a megújulóenergia-források támogatási rendszere. Ezek a lépések nemcsak Európában, hanem más régiókban is mintaként szolgálhatnak, és egy új, fenntartható gazdasági modell alapjait teremthetik meg – viszont ez csak akkor lehet sikeres, ha a környezeti célok megvalósítása a versenyképesség erősödésével jár együtt – mutatott rá, majd ismertette az ellentmondásokat és a kihívásokat is. Mindkettőből akad néhány.

A klímasemlegességhez az is kellene, hogy az intézkedéseket exportálni tudjuk, ehhez képest India az egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó Kína után

(Fotó: AFP/NurPhoto/Sudipta Das)

Miközben az EU papíron tartja magát a 2050-es klímasemlegességi célhoz, a háborús környezet és a növekvő védelmi kiadások érezhetően átrendezik a prioritásokat.

Az Európai Bizottság hivatalos álláspontja szerint a biztonság és a fenntarthatóság nem zárja ki egymást, ugyanakkor a költségvetési realitások mást mutatnak: több tagállam – köztük Lengyelország, Franciaország és Németország – halasztott el vagy vágott vissza zöldberuházásokat, hogy forrást teremtsen a védelempolitikának.

Ráadásul nem csak a pénz számít.

Az Ukrajnában zajló háború hatására felfutó európai hadiipari fejlesztések nyersanyagigénye közvetlen versenybe került a zöldágazatokkal:

a lítium, a nikkel és a ritkaföldfémek, amelyekre az elektromobilitás épülne, egyre nagyobb arányban kötnek ki a védelmi ipar beszállítói láncaiban. Ez lassítja a zöldátállást – hívta fel a figyelmet a kutató.

Ugyanakkor a háborús sokk egyes területeken ébresztőként is hatott, felértékelve az energiaszuverenitás fontosságát és növelve a megújulók iránti keresletet.

A brüsszeli klímapolitika több ponton saját céljaival kerül ellentmondásba. A gyakran túlzó, adminisztratív terheket halmozó szabályozás nemcsak a nagyvállalatokat, hanem különösen a kis- és középvállalkozásokat sodorja versenyhátrányba. Ez egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget szül – elég a mezőgazdasági szektor tiltakozásaira gondolni – utalt vissza a kutató, és ezen a ponton érdemes felidézni: lehetnek még gazdatüntetések.