Újabb súlyos jogsértés Zelenszkij országában + videó

Rivnéből érkezett hír egy újabb súlyos jogsértésről, amely a helyi toborzóközpont (TCK) fogdájában történt. Bár az esetet egyedülállónak próbálják beállítani, Sebestyén József esetének ismeretében nehezen hihető, hogy valóban példa nélküli lenne.

2025. 08. 11. 12:07
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Henning Bagger Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
A közösségi oldalon egy bejegyzésből kiderül, hogy az elnyomás és kegyetlen bánásmód továbbra is jelen van a fogva tartottak körében. A Telegramon közzétett felvételen elkínzott, megvert férfi látható.

A Sebestyén-ügy is megmutatta az ukrán sorozók brutalitását

Ez az eset ismét rámutat arra, hogy az egyéni sorsok hátterében milyen súlyos emberi jogi problémák húzódnak meg, írja az Origó.

Lapunk korábban megírta, hogy az ukrán hatóságok el akarják tussolni egy beregszászi magyar férfi halálának ügyét. Mint ismert, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. Az ukránok mégis mindent tagadnak a kárpátaljai férfi bántalmazásával és halálával kapcsolatban.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
