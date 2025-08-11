kokainfogásdrogrepülőtér

Fogászati készülékbe rejtette a drogot, a reptéren lebukott

Egy magyar utas csomagjában több mint hat kilogram kokaint találtak a ferihegyi reptéren.

2025. 08. 11. 10:30
Több mint hat kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador–Isztambul–Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett. Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek – fejtették ki. A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag – a kábítószerteszt szerint kokain – került elő.

A csaknem kétszázmillió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták. A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak – áll a közleményben.

 

