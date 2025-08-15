útfelújításLázár Jánosközúthálózat

Lázár János bejelentette: hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet százmilliárd forintból

A következő fél évben százmilliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok – jelezte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live legújabb adásában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 14:10
Illusztráció Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Most rendeltem meg egy százmilliárdos útfejlesztést, ami érezhető változást fog hozni idén ősszel és jövő tavasszal” ezt mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live csütörtök esti adásában. A tárcavezető június vége óta szünetelteti a Lázárinfót, ám az érdeklődőket nem hagyta magára, helyette online lehet kérdezni. A Lázár Live élő adásában így került szóba a közutak állapota, amelyek kapcsán elismerte, vannak elmaradások, de jelezte, hogy az erőforrásokat most erre a területre próbálja átcsoportosítani  – írja a Világgazdaság. 

A miniszter beszélt arról is, hogy mi lesz azokkal az útfelújításokkal, amelyeket 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően a beruházási stop jegyében leállították. 

Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatók

– mondta Lázár János, azonban világossá tette, hogy az autópálya-építések jelentik az első számú prioritást, amelyekből az államnak komoly haszna származik. Példaként említette az M4-es , az M8-as, M60-as befejezése mellett a mohácsi Duna-hidat, illetve, a 8-as út négysávosítását is. Ezt követően jönnek a prioritási sorrendben a kettes számú, nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak, amire szerinte jó példa a Dunaföldvár és Kecskemét közötti 52-es út, ami annyira rossz állapotban van, hogy a környékbeli önkormányzatok aláírásgyűjtésbe kezdtek a felújítása érdekében. Lázár János azt ígérte, hogy minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatók.

Hatszázmilliárdos keretmegállapodást kötött a Magyar Közút

Még tavasszal írt arról a lap, hogy újabb útfelújítási hullám jöhet Magyarországon. Az uniós közbeszerzési értesítőben májusban jelent meg felhívás, amelyben a Magyar Közút hatszázmilliárd forint értékben keresett kivitelezőket burkolatfelújítási munkálatokra 2025 és 2029 közötti időszakra. A keretmegállapodás összesen hat régióra vonatkozik, amelyek lefedik a Magyar Közút üzemeltetésébe tartozó teljes magyarországi közúthálózatot. 

Nem ez az első alkalom, hogy többéves keretszerződést tervez kötni a közútkezelő, 2020-ban a mostanihoz nagyon hasonló feltételekkel írt ki keretmegállapodást. Az akkori, 2021 és 2024 közötti időszakra szóló megállapodás négyszázmilliárd forintról szólt, de a teljes összegen és munkálatokon összesen nyolc cég osztozott. Bár a felújításra fordítandó forrás ezúttal nagyobb, abban nincs változás, hogy ugyanolyan területi elosztásban és régiók szerint írták ki a közbeszerzést, mint öt éve.

A Világgazdaság kérdésére akkor a Magyar Közút azt írta, hogy a közbeszerzési eljárás összetettsége és az ajánlattételi és bírálati határidők alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő várhatóan 

2025. év harmadik negyedévben zárja le a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési szakaszt és köt keretmegállapodásokat. 

Ez azonban még nem azt jelenti, hogy egyből elindulhatnak a munkagépek. A Magyar Közút ugyanis ezt követően verseny újranyitásokat kezdeményez, csak ezek tartalmazzák a konkrét felújításokat és útszakaszokat. Tehát a miniszter által elmondottak alapján október-november előtt aligha kezdődnek meg a rekonstrukciós munkák.

Annak ellenére, hogy 2021–2022 környékén volt egy nagyon jelentős felújítási hullám, épp az említett keretmegállapodásnak köszönhetően, még mindig óriási mennyiségű felújításra szoruló út van Magyarországon, és ezt a Magyar Közút adatai is alátámasztják. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Hírek egymás után

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.