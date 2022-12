Az öt legjobb Brad Pitt-film – Harcosok klubja

Tyler markáns véleményt fogalmaz meg, számos mondata a mai napig asokat idézett gondolat, mint például: „Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Nem a munkád vagy, és nem is a bankbetéted. Nem a kocsid vagy, és nem a tárcád tartalma. Nem egy menő ruha vagy. Egy bohóckodó ganajkupac vagy a világon.” Vagy éppen a talán legvelősebb: „Elutasítom az anyagi javak fontosságát hangsúlyozó értékrendet.”

Szóval Palahniuk, Fincherrel karöltve, ebben a filmben bizony kőkeményen a fogyasztói társadalomnak mutatott görbe tükör. Párhuzamba lehet hozni Joel Shumacher örök becsű klasszikusával, az Összeomlással (Fallig Down, 1993), ahol a főhős, aki szintén egy egyszerű kisember, besokall, összeomlik, és fellázad az önmagából kifordult társadalom ellen.

Ezeket a filmeket akkor, a kilencvenes években még meg lehetett csinálni. Nem volt cenzúra, öncenzúra, és nem voltak korlátok sem. Ma már nehezen elképzelhető, hogy ezek a mozik elkészülhetnének.

Visszakanyarodva a filmünkhöz, Tyler létrehoz egy titkos klubot, ahol hétről hétre átlagemberek bunyóznak és verik véresre egymást, csak azért, hogy kiszabaduljanak a mindennapok taposómalmából. Ez a szervezet egyre nagyobb méreteket ölt, több városban is alakulnak klubok szerte az egész országban. De az ilyen már-már vallási szektához hasonlítható szervezet törvényszerűen és kiszámíthatóan, előbb-utóbb radikalizálódni fog, így történik ez most is, a Harcosok klubja terrorszervezetté alakul. Tyler a sokatmondóan a gazdag emberek zsírjából készített robbanóanyagokkal aláaknázza az egész várost. A skizofrén alak jóember énje tiltakozik ugyan, de végül már nem tudja visszafordítani a gonosz én, Tyler ördögi tervét, így a film monumentális zárójelenetében egy felhőkarcoló legfelső emeletén a filmbeli Dr. Jekyll a szerelmének kezét fogva nézi végig az apokalipszist, amit a másik énje okozott. Sorsszerű, de szükségszerű is ez a vég. A film mondanivalója így teljesedik ki, mert ebben a Fincher által kitalált sötét vízióban a megtisztulást csak egy nagy robbanás, egy apokalipszis hozhatja el.

A mozi szerepel a Steven Jay Schneider által szerkesztett, az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz (1001 Movies You Must See Before You Die) című filmkritika-gyűjteményben. Néhány érdekesség, városi legenda a filmmel kapcsolatban: Edward Norton és Brad Pitt tényleg megtanult szappant főzni, ahogy forgatás előtt bokszleckéket is vettek, és Pitt, hogy hitelesebben alakítsa Tyler karakterét, fogorvossal szedetett ki egy darabot a fogából.

Mind a színészek, mind a stáb tökéletesen dolgozik a filmben. Brad Pitt parádézik a gonosz, de ugyanakkor messianisztikus skizofrén én szerepében. Pimaszul, lazán, de mégis lehengerlő komolysággal hozza a figurát.

A film felkavaró élmény többszöri újranézés után is. Sorozatunkban a harmadik helyet szerezte meg a Harcosok klubja, de ha csak Brad Pitt színészi alakításait vettük volna figyelembe, egész biztos, hogy még előrébb végzett volna a toplistánkon.

A jövő héten már az ezüstérmes Brad Pitt-filmmel érkezünk.

Borítókép: Dr. Jekyll és Mr. Hyde, azaz a névtelen kisember, Edward Norton) és a vagány alteregó, Tyler Durden, azaz Brad Pitt (Forrás: Intercom)