Az öt legjobb Brad Pitt-film – Trója

Hollywood és Homérosz nem mindennapi találkozása.

Brad Pitt filmjeit bemutató sorozatunkban, a Ha eljön Joe Black után, ezúttal egy igazi szuperprodukció kerül bemutatásra. A film ugyan nem tartozik Pitt legnagyobb színészi alakításai közé, de mégis gyakorlatilag a hátán viszi az egész produkciót. Nélküle, dacára a hatalmas költségeknek és a valóban impozáns látvány világnak, talán nem is lenne érdemes róla beszélni. De mivel ő is és több nagyon komoly színész is szerepet vállalt benne, a 2004-ben készült Trója (Troy) felkerült a történelmi filmek képzeletbeli sikerlistájára.

4. Trója (2004)

A filmet még hollywoodi szemüvegen át nézve is komoly összegből készítették el. Azonban a befektetett mintegy 175 millió dollár végül jó befektetésnek bizonyult, hiszen közel 497 millió dollárt hozott a készítőknek. 2004-ben a 8. legtöbb bevételt hozó film volt. A mozit Wolfgang Petersen rendezte, a forgatókönyvet pedig Homérosz Iliasz című eposzából David Benioff írta. A német származású Petersen számos komoly filmet jegyez, többek között a Végtelen történet (The NeverEnding Story, 1984), a Kedves ellenségem (Enemy Mine, 1985), a Célkeresztben (In the Line of Fire, 1993), a Vírus (1995), Az elnök különgépe (Air Force One, 1997), a Viharzóna (The Perfect Storm, 2000) és a Poseidon (2006) című alkotásokat.

A befektetett dollárok látszanak a produkción, hiszen csodálatosak a díszletek, a jelmezek, igazi hollywoodi szuperprodukció a Trója. De valljuk be egy nagy formátumú történelmi filmet csak ilyen feltételekkel szabad elkészíteni. A másik nagyon fontos elem, a színészek kiválasztása. Nos ez is nagyszerűen sikerült a készítőknek. A görög mitológia alakjait olyan sztárok keltik életre, mint Brad Pitt, aki Akhilleuszt, az istenek fiát játssza; Eric Bana, aki Hektórt, Trója hercegét alakítja; Orlando Bloom, Parisz bőrébe bújik; Sean Bean alakítja magát Odüsszeuszt, Peter O’Toole pedig Priamoszt, Trója királyát formálja meg.

Brad Pitt, mint Akhilleusz a Trója című film, egyik népszerű plakátján - Fotó: InterCom

Erős a színészi gárda, ráadásul valamennyien remekül hozzák a saját történelmi szerepüket. Így kimondhatjuk, hogy a Trója című film a pazar látványvilága mellett a remek színészi játékokról is emlékezetes. A film cselekménye nagy vonalakban és kisebb-nagyobb változtatásokkal az Iliasz történetét, valamint a trójai háború köré szőtt mondavilág eseményeit követi. A film valósághűségre törekszik, így nélkülözi az alapmű mitikus elemeit, leginkább az istenek beavatkozását. Nyomon követhetjük spártai királyné, Helené (Diane Kruger) a trójai Parisz herceg általi elrablását, az Apollón istenen elkövetett sértést, a görögök és trójaiak harcát, Patroklosz halálát, az Akhilleusz és a Hektór közti párviadalt, halálukat, valamint a trójai faló cselét. De sajnos Wolfgang Petersennek nem sikerült igazán az áttörés ezzel a filmmel. Felszínes, sokszor indokolatlanul eltér az eredeti műtől és számos hibát is tartalmaz.