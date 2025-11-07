Magyar együttest választottak az év zenekarának Texasban

A The Riverside Soul négyesét a turné valamennyi állomásán kirobbanó lelkesedéssel fogadta a helyi közönség, ami nem is csoda, igazán különleges élmény lehetett nekik, hogy valaki egy kis európai országból érkezve az ő népzenéjüket játssza.

A The Riverside Soul átveszi az év zenekarának járó díjat. Forrás: Rocket Queen Press

Régi álmom valósult meg, hogy azokon a legendás vidékeken játszhattunk, amit annak idején a westernfilmekben láttam. Például Tombstone városa, ami Arizona déli részén a sivatag közepén fekszik. Itt forgattunk egy klipet, aztán délután kettőkor adtunk egy koncertet. De a Billy Bob (Fort Worth) és a Maverick (Tucson) countryklubokat is imádtam, ahol fantasztikus zenekarokat láttunk

– próbál válogatni a tengernyi emlékből Kovács Kornél, a zenekar vezetője, énekese, akit az amerikai folkmuzsikáért rajongó közönség egy másik zenekarból, a Nyughatatlanból is ismerhet már.

A csapat amúgy a közelmúltban jelentette meg első lemezét, az utazásra írt legújabb, Unexpected Journey című dalukra pedig gyorsan forgattak is egy klipet az arizonai sivatagban, ami előreláthatólag a hónap végén debütál majd. De nem ez volt az egyetlen képanyag, amit kint rögzítettek, kapva az alkalmon, hogy a műfaj autentikus környezetében videózhatnak, több felvételt bezsebeltek, amik akár egy-egy útinaplónak is simán beillenének.

Old Tucsonnál találtunk egy gyönyörű helyet, ahol hatalmas kaktuszok voltak, de kijött a hatóság, és forgatási engedély híján sajnos elküldött minket. Persze nem adtuk fel, és néhány kilométerre egy hasonló csodahelyre akadtunk a sivatagban, sőt a felvétel közben még a nap is előbújt a felhők mögül

– taglalta a kalandokat a mandolinos, Kasza Gábor.

Azonban valószínűleg még nagyobb öröm a zenekar számára, hogy a Texas Sounds International Country Music Awards fesztiválon is felléphettek, ahol elnyerték az év zenekarának járó díjat.

A turnéról egy teljes összefoglaló videó is készült, ami az alábbiakban meg is tekinthető:







