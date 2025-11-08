Német segítség Belgiumnak a drónfenyegetés miatt – újabb jelek a hibrid háborúra Európában

Nukleáris támaszpont felett is megjelentek drónok

A dróntevékenység középpontjában a Kleine-Brogel légibázis áll, a holland határhoz közeli katonai létesítmény, amelyről évek óta tartja magát a feltételezés, hogy amerikai atomfegyverek is találhatók ott. Az elmúlt napokban több alkalommal is azonosítatlan repülő eszközöket észleltek a térségben, de a hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a brüsszeli repülőtér forgalmát csütörtök este fél órára teljesen le kellett állítani egy újabb drónészlelés miatt. Már korábban, kedden is kétszer függesztették fel a leszállásokat és felszállásokat hasonló okokból.

Theo Francken belga védelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetbiztonsági Tanács ülése előtt, 2025. november 6-án, csütörtökön Brüsszelben (Fotó: BELGA/AFP/ Benoit Doppagne)

„Nem amatőrök állnak mögötte”

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken szerint a sorozatos drónincidensek mögött szervezett, strukturált akció állhat.

Ezek nem amatőr próbálkozások. Az elmúlt napok eseményei alapján egyértelmű, hogy a műveletek összehangoltak, és professzionális háttérrel zajlanak

– nyilatkozta a miniszter.

Nemcsak Brüsszel, hanem Lüttich repülőtere is érintett volt, több tucat járatot töröltek vagy késleltettek. A drónok felbukkanása miatt időszakosan Elsenborn katonai bázis légterét is lezárták, amely Belgium keleti részén, közvetlenül a német határ mellett fekszik.

A hibrid hadviselés új frontja

A hirtelen megszaporodott incidensek nyomán több biztonságpolitikai szakértő is arra figyelmeztetett, hogy hibrid hadviselés zajlik Európa ellen, amelynek célja a stratégiai infrastruktúra megbénítása és a lakosság bizonytalanságérzetének fokozása.

Egyes nyugati elemzők Oroszországot sejtik a háttérben, noha Moszkva határozottan visszautasította a vádakat.

A Kreml közölte: semmilyen kapcsolatuk nincs az európai légtérben észlelt drónokhoz.

Drónfenyegetés Svédországban is – repülési tilalom Göteborg felett

A drónriasztás nem korlátozódik Belgiumra: Svédországban, Göteborg nemzetközi repülőterén csütörtök este le kellett zárni a légteret, miután ismeretlen drónt észleltek a kifutópálya közelében. A Swedavia repülőtér-üzemeltető szóvivője szerint az intézkedés elővigyázatosságból történt, a Landvetter repülőtér forgalmát ideiglenesen felfüggesztették.

A svéd hatóságok nem zárják ki, hogy az incidensek között összefüggés áll fenn, és hogy európai szintű kibertámadási vagy megfigyelési akció részei lehetnek.

Elemzők szerint a mostani események új típusú biztonsági kihívást jelentenek: a támadások nem feltétlenül pusztítók, de információs, pszichológiai és politikai célt szolgálnak.