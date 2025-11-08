A drónfenyegetés miatt a német védelmi minisztérium péntek este megerősítette: a Luftwaffe első egységei már Belgiumban tartózkodnak, ahol a helyi hadsereggel közösen mérik fel a veszély mértékét, írja a Tagesschau.
Német segítség Belgiumnak a drónfenyegetés miatt – újabb jelek a hibrid háborúra Európában
Európa több országában is megszaporodtak az utóbbi napokban a rejtélyes drónészlelések, amelyek katonai létesítményeket és repülőtereket érintettek. Belgiumban a hatóságok német katonai támogatást kértek: a Bundeswehr előretolt egységei megérkeztek az országba, hogy segítsenek a drónfenyegetések kivizsgálásában és a drónelhárítás megerősítésében.
Nukleáris támaszpont felett is megjelentek drónok
A dróntevékenység középpontjában a Kleine-Brogel légibázis áll, a holland határhoz közeli katonai létesítmény, amelyről évek óta tartja magát a feltételezés, hogy amerikai atomfegyverek is találhatók ott. Az elmúlt napokban több alkalommal is azonosítatlan repülő eszközöket észleltek a térségben, de a hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a brüsszeli repülőtér forgalmát csütörtök este fél órára teljesen le kellett állítani egy újabb drónészlelés miatt. Már korábban, kedden is kétszer függesztették fel a leszállásokat és felszállásokat hasonló okokból.
„Nem amatőrök állnak mögötte”
Belgium védelmi minisztere, Theo Francken szerint a sorozatos drónincidensek mögött szervezett, strukturált akció állhat.
Ezek nem amatőr próbálkozások. Az elmúlt napok eseményei alapján egyértelmű, hogy a műveletek összehangoltak, és professzionális háttérrel zajlanak
– nyilatkozta a miniszter.
Nemcsak Brüsszel, hanem Lüttich repülőtere is érintett volt, több tucat járatot töröltek vagy késleltettek. A drónok felbukkanása miatt időszakosan Elsenborn katonai bázis légterét is lezárták, amely Belgium keleti részén, közvetlenül a német határ mellett fekszik.
A hibrid hadviselés új frontja
A hirtelen megszaporodott incidensek nyomán több biztonságpolitikai szakértő is arra figyelmeztetett, hogy hibrid hadviselés zajlik Európa ellen, amelynek célja a stratégiai infrastruktúra megbénítása és a lakosság bizonytalanságérzetének fokozása.
Egyes nyugati elemzők Oroszországot sejtik a háttérben, noha Moszkva határozottan visszautasította a vádakat.
A Kreml közölte: semmilyen kapcsolatuk nincs az európai légtérben észlelt drónokhoz.
Drónfenyegetés Svédországban is – repülési tilalom Göteborg felett
A drónriasztás nem korlátozódik Belgiumra: Svédországban, Göteborg nemzetközi repülőterén csütörtök este le kellett zárni a légteret, miután ismeretlen drónt észleltek a kifutópálya közelében. A Swedavia repülőtér-üzemeltető szóvivője szerint az intézkedés elővigyázatosságból történt, a Landvetter repülőtér forgalmát ideiglenesen felfüggesztették.
A svéd hatóságok nem zárják ki, hogy az incidensek között összefüggés áll fenn, és hogy európai szintű kibertámadási vagy megfigyelési akció részei lehetnek.
Elemzők szerint a mostani események új típusú biztonsági kihívást jelentenek: a támadások nem feltétlenül pusztítók, de információs, pszichológiai és politikai célt szolgálnak.
További Külföld híreink
Borítókép: Biztonsági őrök járművei a Landvetter repülőtér előtt, miután a repülőteret ideiglenesen lezárták 2025. november 6-án este a svédországi Göteborgban, mert drónokat figyeltek meg a repülőtér körül (Fotó: TT/AFP/Adam Ihse)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk!
Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja – írta közösségi oldalán Lázár János.
Brit börtönkáosz: sorra szabadulnak a migráns bűnözők
Szakértők szerint a közbiztonság összeomlott.
„Pofára estek” – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után
A Fidesz-frakció szóvivője a közösségi oldalán reagált.
Lázár János: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni
Lázár János videóban számolt be a washingtoni útról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ha ők összefognak, mi csak nyerhetünk!
Orbán Viktor a magyarok embere, Donald Trump a magyarok barátja – írta közösségi oldalán Lázár János.
Brit börtönkáosz: sorra szabadulnak a migráns bűnözők
Szakértők szerint a közbiztonság összeomlott.
„Pofára estek” – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után
A Fidesz-frakció szóvivője a közösségi oldalán reagált.
Lázár János: Úgy megyünk haza, hogy minden magyar embernek tudtunk segíteni
Lázár János videóban számolt be a washingtoni útról.