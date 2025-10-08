Von der Leyen: Háborút indítottak Európa ellen

László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a felszólalásában elmondta: augusztustól novemberig vezető nemzetként Magyarország látja el Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait, együttműködésben spanyol és olasz katonákkal. Hangsúlyozta, hogy 2015 óta ez már a negyedik ilyen alkalom. A képviselő közölte: négy magyar Gripen vadászgép és nyolcvan magyar katona állomásozik Litvániában, és eddig tizenegy éles riasztásra kellett válaszolniuk. Hozzátette:
Innen is köszönjük a Kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár munkáját, köszönjük a Veszprémi MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ munkáját, köszönjük a Szolnoki MH Kiss József 86. helikopterdandár munkáját és köszönjük a Pápai MH 47. bázisrepülőtér szakállománya munkáját.
László András hangsúlyozta: – Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink is kiállnának értünk – szóban és tettekkel is. Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetés Magyarországot vádolta meg légtérsértéssel, amit teljesen abszurdnak nevezett. – És ezt az álhírt itt is megismételte a liberális frakció vezetője, Valérie Hayer. Szégyellje magát! – fogalmazott. Felhívta a figyelmet, hogy az ukrán elnök sorozatosan fenyegeti és zsarolja Magyarországot, nemcsak szóban, hanem a Közép-Európa energiabiztonsága szempontjából fontos olajvezeték sorozatos támadásával is. Hozzátette:
Ez elfogadhatatlan, ahogy az is, hogy az Európai Bizottság cinikusan letagadja az ügy jelentőségét.
László András rámutatott, hogy Magyarország – tengerparti kikötő hiányában és a beszerzési lehetőségek fizikai korlátai miatt – mentességet kapott az orosz olajembargó alól, ezért semmilyen uniós szankciót nem sért meg. Ennek ellenére az ukrán vezetés támadja a régiót ellátó olajvezetéket, és Zelenszkij elnök nyíltan zsarolja Magyarországot. A képviselő bírálta az ukrán elnök kijelentéseit, miszerint Ukrajna EU-csatlakozásáról az ukránok döntenek, és hangsúlyozta:
Mindenki tudja ebben a házban, hogy ez nem igaz. EU-s tagsághoz zsaroláson keresztül nem vezethet az út.
László András hozzátette, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége nemet mondott Ukrajna EU-tagságára. – Zelenszkij elnök úr, hagyja abba a zsarolást!