Sokan dolgoznak azért, hogy az Európai Uniót bevonják háborúba

Ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, amelyen 47 ország vezetői vesznek részt. A találkozó célja, hogy az EU-tagállamok és a szomszédos országok közösen vitassák meg Európa biztonsági és politikai kérdéseit, köztük az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos elképzeléseket. Orbán Viktor a csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán és hangsúlyozta: készen áll a harcra.

Bóka János szerint sokan dolgoznak azon, hogy az Európai Uniót bevonják háborúba (Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter újságíróknak elmondta, hogy Koppenhágában véget ért tegnap az Európai Tanács Informális ülése, most pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója zajlik.

Kopogtat a háború Európa ajtóján

Nagyon sokan dolgoznak azért, hogy Európát és az Európai Uniót minél közelebb vigyék az orosz–ukrán háborúhoz, hogy beletolják ebbe a konfliktusba. Ezeknek a törekvéseknek kellett ellentartani Magyarország részéről, ez történik ma is

– mondta. Kitért rá, hogy olyan javaslatok voltak az asztalon, amelyek mind-mind az orosz–ukrán háború szemszögéből értelmezhetőek:

Ilyen Ukrajna európai uniós csatlakozásának a felgyorsítása és az eddigi eljárási szabályok meghaladása,

ilyen az orosz állami vagyonok felhasználása Ukrajna háborús törekvéseinek támogatására és

ilyen az a javaslat, ami az európai energetikai rendszereket veszélyeztetné, azzal, hogy erőltetetten és gyorsan kikényszeríti a leválást az orosz földgázról és a kőolajról.

Ezek a javaslatok voltak az asztalon, illetve általában véve az európai védelem és biztonságpolitika megerősítése. A miniszter szerint ezek egy olyan európai védelmi politika irányába mutatnak, ami a bizottság vezető szerepe mellet a háborús készülődést és Európa háborús gazdaságra való átállását segítené elő.

Ezek a javaslatok mind politikailag, mind jogilag nagyon veszélyesek és kockázatosak

– hangsúlyozta. Kitért rá, hogy a csatlakozási folyamatban eddig azt a szabályt alkalmazták, hogy minden eljárási cselekményhez a csatlakozási folyamatban minden tagjelölt állam esetében egyhangúságra van szükség. Tegnap egy olyan javaslat került az asztalra, ami ezt az egyhangúságot bizonyos eljárási cselekményeknél minősített többséggel váltották volna fel.

Ehhez a döntéshez egyhangúságra lett volna szükség, ez az egyhangúság az Európai Tanácsban tegnap nem volt meg

– emelte ki, majd elmondta, hogy ez a javaslat lekerült az asztalról.