Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor: Harcra fel!

Koppenhágában tartják az Európai Politikai Közösség hetedik ülését, amelyen 47 ország vezetői vesznek részt. A találkozó célja, hogy az EU-tagállamok és a szomszédos országok közösen vitassák meg Európa biztonsági és politikai kérdéseit. Orbán Viktor a csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán, és hangsúlyozta: készen áll a harcra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 11:14
A magyar miniszterelnök szembeszáll a brüsszeli bürokratákkal
2025. október 2-án, csütörtökön Koppenhágában tárgyalnak az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK)* hetedik ülésének keretében. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig. Az EPK ülésére 47 ország állam-, illetve kormányfője kapott meghívást, és arra az Európai Tanács nem hivatalos ülését követő napon kerül sor. Orbán Viktor a csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán, amiben hangsúlyozta: készen áll a harcra.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (harmadik sor, jobbról a második) az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén
Orbán Viktor készen áll a harcra

Kék sarok: magyar nemzeti kormány. Piros sarok: brüsszeli bürokraták

– írta a miniszterelnök a poszthoz.

Tóth Tamás Antal
idezojelekKarácsony Gergely

Magyar Péternek meszeltek

Tóth Tamás Antal avatarja

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

