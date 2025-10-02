Orbán Viktor: Harcra fel!

2025. október 2-án, csütörtökön Koppenhágában tárgyalnak az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK)* hetedik ülésének keretében. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig. Az EPK ülésére 47 ország állam-, illetve kormányfője kapott meghívást, és arra az Európai Tanács nem hivatalos ülését követő napon kerül sor. Orbán Viktor a csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán, amiben hangsúlyozta: készen áll a harcra.
Orbán Viktor készen áll a harcra
Kék sarok: magyar nemzeti kormány. Piros sarok: brüsszeli bürokraták
– írta a miniszterelnök a poszthoz.
Borítókép: A magyar miniszterelnök szembeszáll a brüsszeli bürokratákkal (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)