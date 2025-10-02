Orbán Viktor: Harcra fel!

2025. október 2-án, csütörtökön Koppenhágában tárgyalnak az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK)* hetedik ülésének keretében. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig. Az EPK ülésére 47 ország állam-, illetve kormányfője kapott meghívást, és arra az Európai Tanács nem hivatalos ülését követő napon kerül sor. Orbán Viktor a csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán, amiben hangsúlyozta: készen áll a harcra.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (harmadik sor, jobbról a második) az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor készen áll a harcra

Kék sarok: magyar nemzeti kormány. Piros sarok: brüsszeli bürokraták

– írta a miniszterelnök a poszthoz.

Borítókép: A magyar miniszterelnök szembeszáll a brüsszeli bürokratákkal (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)