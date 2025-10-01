Koppenhága: számos kérdéssel érkeztek az uniós vezetők

Az EU vezetői megkezdték találkozójukat Koppenhágában, ahol közös álláspontot próbálnak kialakítani a közös védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról. Az informális Európai Tanács ülésére kritikus időszakban kerül sor, mivel az utóbbi hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Ez pedig arra késztette az uniós vezetőket és Donald Trumpot, hogy nyilvánosan is támogassák ezek lelövésének ötletét – számolt be róla a Politico.

Az uniós vezetők Koppenhágában tárgyalnak

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Ne az európai adófizetők állják a háború költségeit

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a csúcstalálkozóra érkezve 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon lefoglalását sürgette Ukrajna támogatására, hangsúlyozva, hogy nemcsak az európai adófizetőknek kell viselniük a háborús terheket, hanem Oroszországnak is ki kell vennie ebből a részét.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerint az Európai Bizottság terve, amely milliárdos nagyságrendű befagyasztott orosz vagyont irányítana át Ukrajnának, figyelembe kell, hogy vegye Belgium aggodalmait. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Bart de Wever belga miniszterelnök nemet mondott Brüsszel tervére. Luc Frieden luxemburgi kormányfő kijelentette: több kérdés tisztázására van szükség ahhoz, hogy támogassa az orosz vagyon Ukrajnának adását.

A drónok a koppenhágai találkozó egyik központi témája

Kaja Kallas szerint az utóbbi hetek drón- és repülőgép-incidensei világosan mutatják Oroszország részéről az eszkalációt. Emmanuel Macron francia elnök szerint Európa hibrid fenyegetésekkel néz szembe.

Bárki, aki megsérti a légteret, válaszlépésekre számíthat: ez a jogunk

— fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Európát próbára teszik.