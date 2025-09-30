  • Magyar Nemzet
  • A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának
EurópaBrüsszelUkrajnaorosz gázimportsegítségfüggőség

A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának

Bár a háború kezdete óta az Európai Unió országai jelentős katonai és humanitárius segítséget nyújtottak Ukrajnának, egy új elemzés szerint több tagállam több energiahordozót vásárolt Oroszországtól, mint amennyit összesen segélyként küldtek Kijevnek. Ez egyszerre mutat rá Európa és Brüsszel kétarcú politikájára és a kontinens energiafüggetlenségének valódi állapotára.

Szabó István
Forrás: The Times2025. 09. 30. 13:11
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szankcionál, közben Európa orosz energiát importál Fotó: Diego Ravier Forrás: Hans Lucas/AFP
A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) friss jelentése szerint 2022 februárja óta az EU több tagállama havi szinten több mint egymilliárd font értékben vásárolt orosz olajat és gázt. Bár az orosz energiaimport mértéke azóta jelentősen csökkent, a fennmaradó vásárlások éves szinten még így is több mint 16,8 milliárd fontot tettek ki, írja a The Times.

Európa
Egy gáztanker 2022. november 23-án megérkezik a balti-tengeri Rügen szigetén, Sassnitz közelében található kikötőbe (Fotó: AFP/Christian Morgenstern)

A legnagyobb energiaimportálók

A legnagyobb orosz gázimportőrök között szerepel több nyugat-európai ország is, mint 

Spanyolország (3,3 millió tonna), Belgium (3,8 millió tonna) és Franciaország (6,7 millió tonna). Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Csehország és Ausztria szintén jelentős mennyiségben vásároltak Oroszországtól az elmúlt években.

Ez a gyakorlat különösen ellentmondásos, mert a vizsgált országok mind katonai és pénzügyi segítséget nyújtottak Ukrajnának.

Az elemzés szerint a legtöbb EU-tagállam – 17 a 27-ből – több pénzt fizetett az orosz energiaexportért, mint amennyit segélyként küldött Ukrajnának.

Európa: Miért marad fenn az import?

A szakértők szerint több tényező áll a háttérben: hosszú távú szerződések, infrastrukturális kötöttségek és az árverseny. Franciaország például azzal indokolja orosz importját, hogy hosszú távú szerződései vannak, amelyek felbontása komoly jogi és gazdasági következményekkel járna. 

Magyarország és Szlovákia esetében pedig technikai korlátok akadályozzák az alternatív forrásokra való áttérést.

Donald Trump nemrégiben az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról.

„Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – húzta alá Trump.

Luke Wickenden (CREA) rámutatott: 2024-ben az orosz olaj ára mintegy 20 százalékkal kedvezőbb volt, mint a horvátországi Adria-vezetéken keresztül szállított olajé, ami szintén motiválhatja a vásárlásokat.

A politikai következmények

Az EU célkitűzése, hogy 2027 végére teljesen megszüntesse a gázimportot Oroszországból, komoly kihívások elé állítja a tagállamokat. 

A jelenlegi adatok azonban azt mutatják, hogy a nyugati világ és az orosz energiaipar közötti kapcsolatok mélyebbek, mint azt sokan szeretnék beismerni.

Ez a helyzet ráadásul nem csupán pénzügyi kérdés: Donald Trump korábban egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Európa saját magával szemben finanszírozza a háborút”, utalva arra, hogy a vásárlások közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai gépezetének fenntartásához.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szankcionál, közben Európa orosz energiát importál (Fotó: Hans Lucas/AFP/Diego Ravier) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

